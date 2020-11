Česko hlásí téměř 7300 nově nakažených a rekordní počet úmrtí

Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Nadále ale pokračuje zpomalování nárůstu počtu nakažených. Za dnešek přibylo k 18:00 zatím 7298 potvrzených případů covidu-19, zhruba o tisícovku méně než minulou středu k večeru. Od 1. března, kdy se objevily v Česku první případy, bylo zaznamenáno přes 370.000 nakažených a 4089 mrtvých.

Počty lidí s covidem-19, kteří skončili v nemocnici, jen za úterý stouply o více než desetinu. Zhruba stejný byl i nárůst počtu pacientů ve vážném stavu. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v úterý řekl médiím po schůzi vlády, že počet hospitalizovaných bude v následujících dnech stále stoupat i přes zvolňující se tempo růstu nakažených. "Protože to, co teď zažíváme, je odraz toho, co se stalo před dvěma týdny. Jestli se situace začne lepšit, neuvidíme to dřív než za deset až 14 dní," dodal.

Nárůst počtu nakažených už několik dní vytrvale zpomaluje ve srovnání s daty z předchozího týdne. V úterý bylo nově potvrzených případů covidu-19 12.088, o zhruba 3500 méně než minulé úterý, kdy laboratoře odhalily největší množství nakažených od začátku epidemie. Postupně se snižuje i podíl potvrzených případů na počtu provedených testů. Nejvyšší za celou dobu epidemie byl 25. října, kdy dosáhl zhruba 33,9 procenta. Podle posledních údajů klesl v úterý z pondělních 29,9 procenta na přibližně 29 procent.

"U nás to zatím vypadá, že ten růst nepokračuje. Zásadní informace ohledně nějaké předpovědi, jak to bude dál s očekáváními, návratem do škol nebo s obchody, se dozvíme v pátek," řekl dnes premiér Andrej Babiš (ANO) médiím po jednání s bavorským ministerským předsedou Markusem Söderem.

Nejvíce se covid-19 v posledních dnech šířil na Náchodsku a Pelhřimovsku. Na Náchodsku přibylo za posledních sedm dní přes 1140 nakažených v přepočtu na 100.000 obyvatel a na Pelhřimovsku 1137 nakažených.