Covidový semafor: Většina okresů je oranžová, platí druhý stupeň rizika nákazy

Prymula zopakoval, že pokud by se takzvaný semafor brzy zbarvil do jedné barvy, bude nesmyslné jej dále publikovat.

"Princip vyhodnocení je takový, že převažující barva v daném kraji byla brána za markantní a podle toho byl doporučený postup v daném kraji. Samozřejmě jsou drobné odchylky v okresech, které se liší od celkové barvy daného kraje," řekl Prymula. V dosavadním semaforu s údaji k 18. září byla Praha červená, 28 okresů oranžových, zbytek zelený.

V Praze se nákaza šíří v řadě případů komunitně a nedaří se trasovat konkrétní zdroj, řekl Prymula. Podíl pacientů v Praze v rizikové skupině ve věku 65 let a více roste. Ve srovnání s předchozím týdnem byl nárůst téměř dvojnásobný.

"V Praze se snažíme systém restartovat tak, abychom byli adekvátně schopni dotrasovat kontakty v podstatně větší míře, než tomu bylo v uplynulých týdnech, kdy zpoždění bylo poměrně vysoké," uvedl. Podle něho se zvyšuje počet lidí v call centrech, ze současných 600 osob by se na trasování v Praze mělo v brzké době podílet 850 lidí. Ani tento počet není podle Prymuly konečný.

Ministr také uvedl, že informační systém by měl být v tuto chvíli nastaven tak, že do 48 hodin by měl být vyrozuměn člověk jak s negativním, tak pozitivním testem na koronavirus. Prymula upozornil na to, že tomu tak dříve nebylo.

Ulehčit by hygienickým stanicím mělo také sebereportování. Lidé budou moci pro krajskou hygienu předem vyplnit své základní kontaktní údaje a informace o možných rizikových kontaktech. Mělo by to zkrátit čas, který pak bude třeba věnovat rozhovoru s nakaženým. Pilotní projekt už byl spuštěn, od pondělí nebo úterý by mělo být sebereportování v provozu naostro.