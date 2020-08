ČR vyřadí Španělsko ze seznamu bezpečných zemí. Co to znamená pro turisty?

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Česko vyřadí Španělsko s výjimkou Kanárských ostrovů od 24. srpna ze seznamu bezpečných zemí. Čeští turisté tak při návratu ze země po tomto datu budou muset předložit negativní test na covid-19, nebo jít do karantény. Stejná pravidla budou platit i pro cizince, kteří ze Španělska přicestují do Česka. Uvedlo to dnes ministerstvo zdravotnictví.