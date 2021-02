Do Prahy dorazily první tisíce dávek vakcíny Moderna

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Do Prahy dnes dorazilo prvních 5200 dávek vakcíny proti covidu-19 od firmy Moderna, která zatím do metropole nechodila. Město ji bude využívat v nestátních očkovacích místech včetně dvou, které zřídilo samo. Jak ČTK řekl pražský koordinátor očkování Martin Ježek, dnes byla vakcína rozvezena na osm míst, která by měla dávky dále distribuovat. Očkovat touto látkou by se podle něj mělo začít v pondělí. Zatím není jasné, kdy by měla dorazit další dodávka.