Druhá vlna do Česka asi přijde v létě, hrozbou jsou dovolenkáři. Opatření můžeme opět zpřísnit, tvrdí epidemiolog

"Je pravděpodobné, že druhá vlna přijde v průběhu léta, že se nám do podzimu nepodaří stlačit koronavirus na nulu," uvedl pro Aktuálně epidemiolog s tím, že je hodně důležité zastavit komunitní šíření viru, jako například na Liberecku.

Upozornil, že davy turistů se do ciziny nehrnou, obavy jsou ale stále na místě, zejména pokud by v červenci či v srpnu vyjelo za hranice půl milionu lidí a i jen zlomek z nich by se vrátil nakažených.

"I ten zlomek bude stačit k tomu, že se situace v Česku může dramaticky zhoršit. Nicméně věříme, že máme mechanismy nastavené tak, aby se tady koronavirus nerozjel, a také věříme, že se lidé budou chovat nadále opatrně," dodal.

Podotkl, že ten, kdo má příznaky nemoci, by neměl chodit mezi lidi, protože může svému okresu nebo obci přivodit vznik ohniska. Může nakazit desítky lidí a způsobit, že uvolňování se promění v antirozvolňovací opatření.

"Máme několik pilířů antirozvolňovacích opatření: základní jsou dezinfekce rukou – ta by nám měla stále zůstat –, roušky, dodržování vzdálenosti či zákaz shlukování osob," uvedl s tím, že pokud by šíření pokračovalo, lze postupně zavádět pravidla jako povinnému dodržování rozestupů.