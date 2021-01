Evropa zpřísňuje opatření. Česko zvažuje omezení vycházení, Německo zavření hranic

Premiér Andrej Babiš (ANO) po středečním jednání kabinetu řekl, že v žádném případě není prostor pro rozvolňování, návrhy resortů nechtěl předjímat.

Babiš potřebu zpřísnění opatření ve středu vysvětlil naplněností nemocnic i počty nových případů covidu-19. Občané dodržující opatření podle něj mají pocit, že se pravidla nedostatečně vymáhají, oponenti opatření je pak odmítají a nedodržují. Je podle něj nutné zvážit, jak pravidla zpřísnit či lépe vymáhat.

"Budeme spíš řešit zpřísňování opatření, pravděpodobně se nacházíme v situaci, kde lidi, kteří opatření dodržují, jsou naštvaní a mají pocit, že je stát nedostatečně vymáhá. Potom jsou tu lidi, kteří je nedodržují a ti jsou naštvaní, že děláme opatření," uvedl Babiš. Ve čtvrtek podle něj vláda bude jednat o tom, jak epidemii "řešit lépe".

"V případě, že by v budoucnu britská mutace převážila, potom budou změny rychlejší. Hlavní je trvání na tom, abychom vždy měli dostatečnou kapacitu nemocnic," řekl už dříve Blatný. Odmítl názor bývalého ministra Romana Prymuly (za ANO), že by měl být kvůli ní vytvořen přísnější, šestý stupeň protiepidemického systému PES.

Podle něj není už moc dalších opatření, která je možné přidat. "Můžeme omezit styky pouze na vlastní rodinu, pohyb lidí kolem bydliště a zastavit provoz ve výrobních podnicích," uvedl. Zásadní je podle něj také "zatím velmi důrazné doporučení" na nošení respirátorů FFP2 místo roušek, například v MHD nebo obchodech.

Německo chce do pátku kvůli mutacím rozhodnout o zákazu vstupu

Německá vláda se chce do pátku dohodnout na zákazu vstupu z oblastí s nakažlivějšími mutacemi koronaviru. Dnes to před neformálním jednáním unijních ministrů vnitra prohlásil německý ministr vnitra Horst Seehofer. Česká republika sice zatím žádné zpřísnění podmínek neočekává, český velvyslanec v Německu Tomáš Kafka dnes ale řekl ČTK, že situaci vnímá vážně.

Nová opatření, o kterých se v posledních dnech spekuluje, by měla být zaměřena výhradně na země s výskytem mutací považovaných za nakažlivější a nebezpečnější. Za takové oblasti Německo považuje Británii, Irsko, Jihoafrickou republiku, Brazílii a Portugalsko, brzy by takto ale Berlín mohl označit i Dánsko s Nizozemskem.

Seehofer již v úterý hovořil o tom, že vláda debatuje o omezení počtu příletů do země téměř na nulu s cílem zabránit šíření nakažlivějších variant koronaviru. Tyto mutace Berlín považuje za značnou hrozbu, která může zvrátit příznivý epidemický vývoj.

Dnes Seehofer řekl, že Německo chce nyní ještě více přitvrdit vůči oblastem s koronavirovými mutacemi. Uvedl také, že Berlín nebude čekat na řešení v rámci celé Evropské unie. Podle informací DPA totiž nevzniká žádné celounijní opatření, které by vyhovovalo německým představám.

Zákaz vstupu z oblastí s mutacemi by Německo podle Seehofera mohlo přijmout takzvanou tichou procedurou, tedy bez nutnosti svolat vládu. Za schválený by takový zákaz byl považován tehdy, pokud by do určené lhůty žádný z resortů nebyl proti.

Česko, které bylo od loňského září pro Německo epidemicky rizikové, přesunul Berlín s účinností od uplynulé neděle do kategorie vysoce rizikové. Důvodem byla vysoká sedmidenní incidence, tedy počet případů na 100.000 obyvatel za sedmidenní období. Česko má podle bilance agentury Reuters sedmidenní incidenci 443, což je více než dvojnásobek proti hodnotě 200, kterou Německo považuje za kritérium pro označení vysoce rizikové oblasti. V Německu nyní poprvé od konce října klesl počet nových případů na 100.000 obyvatel za sedmidenní období pod stovku.

Francie: Současný zákaz nočního vycházení podle ministra nestačí

Nové varianty koronaviru se ve Francii s každým týdnem šíří více a současný přísnější zákaz nočního vycházení nestačí. Dnes to řekl ministr zdravotnictví Olivier Véran. Od 16. ledna nesmí ve Francii lidé až na některé výjimky opouštět domovy mezi 18:00 a 6:00.

Véran také řekl, že novými variantami koronaviru, zejména tou britskou, se nyní denně nakazí více než 2000 lidí, zatímco ještě začátkem ledna to bylo asi 500 za den. "Tyto nové varianty považujeme za nové viry ... musíme zabránit pandemii uvnitř pandemie," citovala ministra agentura Reuters.

Ministr také připustil, že tlak na francouzské nemocnice roste. Asi 60 procent lůžek na jednotkách intenzivní péče je nyní obsazeno pacienty s koronavirem a blíží se okamžik, kdy bude nutné pacienty z nejpřetíženějších nemocnic převážet jinam. Véran dodal, že v příštích dnech padne rozhodnutí, jak postupovat dál, vláda si je podle něho vědoma dopadů restriktivních opatření na hospodářství a psychiku lidí.

Ve středu Francie ohlásila skoro 27.000 nových případů koronavirové infekce. Šlo o největší denní nárůst od půlky listopadu. V zemi se už několik dnů mluví o tom, že ji čeká třetí celostátní karanténa.