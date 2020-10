Hamáček: Nemusíte vládě věřit, ale hrozí kolaps. Podle experta na vrcholu ještě nejsme

"Co vnímám za obrovský problém, je, že lidé neomezili své kontakty. Příští týden nás čeká státní svátek a prázdniny, takže největší riziko je, že ten týden lidé stráví tím, že budou chodit od návštěvy k návštěvě. To je samozřejmě strašlivá chyba," řekl pro Český rozhlas Hamáček.

Dodal, že takové chování může celou snahu vlády i zbytku společnosti úplně zničit. "Chtěl bych na všechny apelovat, aby zůstali doma se svou rodinou. Samozřejmě, že mohou jít na procházku. Ale aby netrávili volný čas tím, že budou chodit po návštěvách," dodal.

Paradoxně apel Hamáčka porušil i ministr zdravotnictví Roman Prymula, který ve středu, kdy stát oznámil nová opatření proti šíření koronaviru, zavítal do restaurace, která měla mít tou dobou zavřeno. Navíc bez roušky.

Hamáček se domnívá, že pokud nezačne klesat počet nakažených, tak mezi 7. a 9. listopadem zkolabuje zdravotnický systém. "To znamená, že nebudeme schopni zajistit péči pro všechny občany Česka. A to jak pro koronavirové pacienty, tak pro ty další. Tady de facto hrozí riziko totálního kolapsu," varuje.

Prorektor Univerzity Karlovy Jan Konvalinka je ale při odhadu, jak se počty nakažených projeví v počtech těžce nemocných a zemřelých, opatrný. "Exponenciála stále roste. V tuto chvíli má v zemi aktivní virovou infekci zhruba 120 tisíc lidí. Reálně to je ale nejméně trojnásobek. Myslím, že odhady jsou 300 až 400 tisíc," řekl Rozhlasu.

"Čísla jsou obrovská a budou se zhoršovat. Jsme v situaci, kdy už nedokážeme selektivně cíleně kontrolovat šíření viru. Proto se vláda rozhodla, a podle mě správně, zastavit do značné míry pohyb osob. Bohužel je to poslední zbraň, která nám zbyla," dodal.

I on apeloval na veřejnost, aby opatření brala vážně. "Myslím, že to zastavení společnosti nakonec zabere. Zejména, když to lidi začnou brát vážně. Podle všech dat, která ukazoval profesor Prymula, donedávna to lidé vážně nebrali," dodal.