Hygienici letos evidují výrazně méně klíšťové encefalitidy než loni

"Nejvíce onemocnění je na Českobudějovicku a Českokrumlovsku po osmi. Po třech hlásí Prachaticko a Táborsko a po jednom Strakonicko a Jindřichohradecko. Okres Písek je zatím bez výskytu. Vloni jsme ve 30. týdnu evidovali 73 případy, tedy třikrát více než letos. Pro další dny Český hydrometeorologický ústav predikuje aktivitu klíšťat na čtvrtém stupni z pěti, to představuje vysoké riziko," uvedla.

Lidé by podle ní měli dodržovat preventivní opatření. "Vedle očkování je důležité používání repelentů, vhodné oblečení a obutí a správný pohyb v přírodě. Pokud je to možné, riziko napadení klíštětem snižuje pohyb hlavně v listnatých a smíšených lesích po zpevněných cestách. Je třeba se vyhýbat křovinám a vysokým travním porostům na okrajích vodních ploch a lesních porostů, nesedat a nelehat si do trávy a riziko přenosu infekce snižuje, když se podaří klíště na těle objevit a případně odstranit co nejdříve,“ řekla Kotrbová.

Přibližně o polovinu méně také hygienici evidují lymeské boreliózy. Zatímco loni šlo o 203 případů, nyní to je 106. "V posledních několika letech vidíme vyšší výskyt vedle Českobudějovicka i v pošumavských okresech, tedy na Prachaticku a Českokrumlovsku. Ve srovnání s minulými sezónami je letos klidnější situace na Táborsku. Vloni jsme tam měli v tomto období 35 potvrzených případů, letos pouze pět," uvedla ředitelka protiepidemického odboru jihočeských hygieniků Jitka Luňáčková.