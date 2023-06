Komáří invaze v Česku. Otravný hmyz bude útočit, na pozor se mějte i před klíšťaty

Zatímco ve středu budou komáři podle mapy na webu ČHMÚ mimořádně aktivní především v severních, středních a východních Čechách a také na Vysočině, ve čtvrtek budou s otravným hmyzem počítat především na Moravě a ve Slezsku.

Experti vysvětlují, že index aktivity nevyjadřuje absolutní početnost komárů, protože ta závisí na střednědobém vývoji počasí, především na teplotě a množství srážek v posledních týdnech, či na početnosti a stavu vhodných líhnišť.

Snižovat se naopak má aktivita klíšťat, která je dnes na řadě míst v zemi mimořádná. Zítra a pozítří už bude riziko o stupeň nižší, tedy vysoké.

Lidé by přesto při výletech do přírody neměli váhat s použitím repelentu. Zároveň by si neměli sedat a lehat v porostech, neměli by vstupovat do křovin a bylinné vegetace. Večer a ráno je dobré se prohlédnout.