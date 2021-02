Informaci o omezení dodávek od AstraZeneca stát ověřuje

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Premiér Andrej Babiš informaci o hrozbě omezení dodávek vakcín AstraZeneca do Evropské unie ve druhém čtvrtletí dostal v úterý, nyní se ji snaží ověřit. Novinářům to dnes řekl na tiskové konferenci po dopoledním jednání vlády. Podle agentury Reuters famaceutická společnost oznámila unijním činitelům, že ve druhém čtvrtletí doručí do Evropské unie méně než polovinu původně přislíbených dávek své vakcíny proti covidu-19.