Prymula chce, abychom žili normálně. Vakcína prý bude nejpozději do roka

"Pravdou je, že v některých zemích se znovu dostávají k některým opatřením, která jsou plošného charakteru. My to opravdu dělat nechceme,“ řekl epidemiolog v rozhovoru pro ČT24.

Usiluje se o to, aby se nákaza nedostala mezi seniory či jiné rizikové skupiny. "Tady může dojít k tomu, že bude znovuzaveden zákaz návštěv a podobně. Bude to ale děláno regionálně," podotkl.

Extrémní zásahy, k nimž se vláda na počátku epidemie koronaviru odhodlala, byly ale podle vládního zmocněnce oprávněné. "Do přísných opatření šel prakticky celý svět,“ vysvětlil Prymula, který byl během koronakrize nejen náměstkem ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO), nýbrž i šéfem Ústředního krizového štábu. Jako argument uvedl vývoj v Itálii a Číně. "Já si myslím, že v iniciální fázi to bylo dobře a zpětně bych to asi neměnil,“ konstatoval.

Podle epidemiologa by mohlo být případné očkování přístupné v řádu jednoho roku. Momentálně je ale situace jiná, jelikož virus mutuje. Na druhou stranu je smrtnost na covid-19 nižší než na počátku pandemie. I to je třeba vzít v úvahu a vyčkat, než bude dostupná vakcína.

"To znamená po těchto několik měsíců –⁠ a já předpokládám, že to bude doba maximálně jednoho roku –⁠ systém potřebujeme nastavit tak, abychom normálně žili, ale na druhou stranu abychom tu nákazu nepodceňovali,“ poznamenal.

Ačkoliv nemoc probíhá u řady lidí s lehčím průběhem, mohou u některých případů nastat komplikace. "Když se podíváme na zápaly plic, tak ty nejsou stejné jako u chřipky. Tady dochází k fibróznímu zánětu a stěna plic je doživotně poškozena," varoval.

Pokud jde o vyvíjené vakcíny, tak Prymula zaznamenal úsilí pokrýt případné mutace viru, kdy se aktuální výzkumy specializují na takzvanou inaktivovanou vakcínu. "Mrtvý virus se používá k navození imunitní odpovědi,“ objasnil.

"Já s touto cestou mám trochu problém v tom, že pokud vlastní živý virus není schopen navodit dostatečnou imunitu, tak je otázkou, jak se nám to bude dařit s virem mrtvým,“ řekl vládní zmocněnec. "Protože ta imunita je vždycky slabší,“ podotkl se slovy, že jedna studie znázorňuje poměrně slušnou odpověď na zvířecím modelu.

Epidemiolog rovněž také vyloučil, že by se momentálně chtěl dostat do politiky. Hovořilo se taktéž o takzvaném semaforu pro jednotlivé lokality a nové radě pro zdravotní rizika.