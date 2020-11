Kloktání místo tyčinky. Čeští vědci představili nový způsob odběru vzorků na covid-19

Novináře o tom dnes informoval Marián Hajdúch, ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (ÚMTM), který stojí za vznikem Gargtestu.

▶️ Vykloktat pitnou vodu.

▶️ Vyplivnout ji do zkumavky se speciálním práškem.

▶️ Tu odnést/zaslat do laboratoře.



I tak může vypadat testování na covid-19 díky GARGTESTu z dílny @IMTM_Olomouc. Odpadá nepříjemný výtěr tyčinkou z nosohltanu, šetří se čas.https://t.co/Nx6LAp0p0E — Univerzita Palackého (@UPOlomouc) November 26, 2020

V současné době je dokončena certifikace testu a první výrobní šarže. "V tuto chvíli se řeší otázky distribučních kanálů, poptávka trhu je obrovská, k dispozici je Gargtest prakticky od příštího týdne," řekl Hajdúch.

"Gargtest jsme vyvinuli proto, abychom zjednodušili a urychlili proces samotného testování a současně snížili jeho závislost na provedení odběru zdravotnickým pracovníkem. Pokusíme se Gargtest nabídnout na odběrových místech, ovšem snažíme se o jeho dostupnost i u praktických lékařů. Rovněž je připravený i na distribuci prostřednictvím lékáren pro domácí využití," dodal.

Odebraný vzorek je podle Hajdúcha stabilní za teploty od čtyř do 30 stupňů Celsia minimálně týden. Cena Gargtestu by se měla pohybovat kolem 130 korun. Odběr spočívá v několika krocích. Vyšetřovaný si nabere pitnou vodu do odměrky, vykloktá si po dobu 20 až 30 sekund a obsah vyprázdní z úst do přiložené odběrové zkumavky, v níž je transportní prášek. Vzorek poté doručí na odběrové místo, do laboratoře nebo svému lékaři.

Nový způsob otestování si dnes před zkouškou vyzkoušeli členové České filharmonie a herci divadla Bez Zábradlí, kde začínají připravovat nové muzikálové představení. "Nová metoda, kterou testujeme, je pro filharmoniky mnohem příjemnější. Její výhodou je i frekvence opakování až po čtrnácti dnech. S Ústavem molekulární a translační medicíny spolupracujeme už od jara, kdy testovali celý orchestr tou klasickou metodou. Nový Gargtest je přirozeně mnohem šetrnější, což ocení zvláště hráči na dechové nástroje. Pro orchestr, který teď hraje každý týden koncert v České televizi je testování takovým způsobem obrovská úleva a pomoc," řekl ČTK generální ředitel České filharmonie David Mareček.

Celý systém Gargtest počítá s možností domácího použití a také s ulehčením zadávání údajů v laboratořích nebo na odběrových místech, kde nejvíce času zabere vyplňování údajů o vyšetřovaném do žádanek. Při odběrovém testu může vyšetřovaná osoba vzorek v elektronickém systému vyplnit osobně, a vytvořit tak elektronickou žádanku na vyšetření.