Kubkova lékařská komora vyzvala vládu ke zpřísnění opatření proti covidu-19

Podle ČLK byla opatření vlády na jaře tvrdá a účinná. Na podzim podle ní zvolila metodu postupného přibržďování. "I tato cesta by samozřejmě za delší dobu mohla vést k cíli, i když za cenu vyššího počtu lidských obětí a větších ekonomických ztrát, vyžadovala by však velkou míru trpělivosti nás všech. A to jsme nezvládli," uvedl prezident komory Milan Kubek.

Podle něj byla opatření na podzim slabší navzdory tomu, že epidemická situace byla nesrovnatelně vážnější. "S jejich rozvolňováním pak navíc Vaše vláda začala předčasně, aniž bychom měli epidemii pod kontrolou," uvedl.

Kubek také uvedl, že covidem-19 onemocnělo už 39.000 zdravotníků a počty aktuálně nakažených v posledních dnech opět znovu rostou. "Podzimní vlnu epidemie jsme zvládali za cenu obrovského osobního nasazení všech zdravotníků i dobrovolníků, ale to vše zároveň jen za cenu drastického omezení standardní zdravotní péče, které se negativně projeví na zdravotním stavu populace," dodal. Čím déle bude situace trvat, tím budou podle ČLK následky vážnější. Připomněl, že zdravotníkům nově přibudou ještě další povinnosti s antigenním testováním a očkováním.