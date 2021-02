Landa představil svoje desatero pro zvládnutí pandemie

Podle Landy by politici měli lidi o dodržování opatření žádat a odborníci by měli občanům každý den vysvětlovat, co je třeba dělat. Lidem by se pak měla nechat určitá míra dobrovolnosti. Desatero představil epidemiolog Jiří Beran. Odmítl, aby byli zástupci Blanického manifestu zaměňováni s těmi, kteří chtějí vše otevřít a nenosit roušky. "My jsme lidé, kteří chtějí vysvětlovat, co je potřebné," řekl.

Podle desatera by zdravotní péče a očkování měly být soustředěny na ohrožené skupiny. Lidé by měli dodržovat ochranná preventivní opatření "4R", proti běžně doporučovanému mytí rukou a rozestupům, zástupci manifestu požadují roušky ve vybraných rizikových prostorách a přidávají "rozum" a užívání vitamínů C, D a zinku.

Podle Berana je třeba každému vysvětlovat, že záleží jen na něm, jak se bude chovat a jakým způsobem se bude chránit. Za nesmírně důležité označil principy samoléčby v případě onemocnění. Lidé by podle něj měli užívat acylpyrin či aspirin a léky na kašel, brát vitamin D a C a zinek, dostatečně pít a pravidelně větrat společné prostory.

Desatero dále požaduje návrat dětí do všech škol za dodržování individuálních opatření a testování. Chce také uvolnění volnočasových sportovních aktivit a zvýšení přirozeného pohybu venku bez roušky.

"Až když by všechno toto fungovalo, všechno toto bylo v pořádku, můžeme se bavit o tom, že je možné otevřít obchody s určitým počtem osob na metr čtvereční, je možné otevřít služby a podobně," dodal Beran.

Landa a jím oslovení experti měli v úterý vystoupit ve Sněmovně v diskusi s vládními odborníky, akce se plánoval zúčastnit i premiér Andrej Babiš (ANO). Setkání ale bylo kvůli řešení aktuální situace zrušeno.

Landa se proti vládním opatřením staví dlouhodobě. Na začátku ledna vystoupil na demonstraci na pražském Staroměstském náměstí, o několik dní dříve představil petici Blanický manifest, kterou podepsalo asi 17.000 lidí. V prosinci také podpořil iniciativu Cesta ze tmy, která navrhla systém opatření při shromažďování lidí tak, aby kulturní, společenské nebo sportovní akce byly z epidemického hlediska bezpečné.

V minulosti vystupoval jako zpěvák kontroverzní skupiny Orlík, později přešel na sólovou dráhu. Pracuje také jako skladatel a scénárista, zabývá se i závoděním. Veřejnost si ho zapamatovala i v souvislosti i s projektem, při kterém si začal říkat Kouzelník Žito.