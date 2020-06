Pracovníci ombudsmana loni navštívili zařízení, ve kterých jsou lidé nějak omezeni na svobodě v 25 případech. Vznikla tři doporučení pro Poslaneckou sněmovnu, kterými by se legislativci měli zabývat.

První se týká prolomení mlčenlivosti zdravotnických pracovníků a zdravotníků. Zákon o zdravotních službách totiž lékařům i sestrám a dalším ukládá mlčenlivost, a to i v situacích, kdy například zjistí špatné zacházení s takovými pacienty. "Lékař například zjistí špatné zacházení v domově pro seniory, ale má povinnost mlčenlivosti. Pokud by mu to ten klient nedovolil, on to sám nemůže nahlásit. Pokud se mlčenlivost prolomí, tak mnoho případů, kdy dochází ke špatnému zacházení, by mělo být objeveno a potrestáno," uvedla Šimůnková.

Druhé doporučení se týká ochranné léčby. Ukládá se lidem, kteří spáchali trestný čin, ale z nějakého důvodu nejsou trestně odpovědní. Ochranná léčba jako taková by podle Šimůnkové měla být upravena samostatným zákonem, nyní je právní úprava roztříštěná ve vícero normách.

"Zejména v psychiatrických léčebnách, kde jsou ochranná opatření vykonávána, je mnoho mezer právě ve výkonu toho léčení. Jsou situace, které nejsou dobře upraveny," uvedla zástupkyně. Poukázala na to, že podobnou zabezpečovací detenci vykonává asi 90 lidí a má samostatný zákon, kdežto v ochranné léčbě je asi 1000 lidí a vlastní zákon nemá.

Zabezpečovací detence se týká třetí doporučení. Podle Šimůnkové by se nemělo stávat, že lidé, kteří ochranným léčením neprocházejí dobře, putujuí do zabezpečovací detence. Ta je pro lidi, kteří spáchali trestný čin a nejsou za něj trestně odpovědní, jsou ale nebezpeční pro společnost.

Loni Kancelář veřejného ochránce práv přijala 7840 podnětů, meziročně o 312 méně. Procentuálně ale přibylo podnětů v působnosti veřejného ochránce práv, který se jimi tedy mohl zabývat. Nejčastěji šlo o podněty týkající se sociálního zabezpečení. Kancelář loni vyřídila 7670 podnětů, číslo zahrnuje i podněty z minulých let uzavřené loni. Ukončila 708 šetření, z toho v 521 případech konstatovala pochybení či diskriminaci.