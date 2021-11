Ministerstvo objednalo další protilátkové léky, v některých nemocnicích chybí

V některých nemocnicích léky chybí. Fakultní nemocnice Motol, která spolu s FN Brno distribuuje lék od firmy Regeneron, podle vedoucího tamní lékárny Petra Horáka zastavila předávání léků do dalších nemocnic. Distribuci zastavila i FN Brno, má pouze měsíční zásobu pro vlastní potřebu, řekla ČTK mluvčí nemocnice Veronika Plachá.

"Bohužel už nemůžeme dalším nemocnicím dodávat nic, včera o tom byly všechny nemocniční lékárny informovány," sdělil na dotaz ČTK Horák. Nemocnice léku jenom za listopad rozdělila ostatním nemocnicím přes 4300 dávek. Motolská nemocnice léky podle informací praktických lékařů dál podává, termíny jsou ale zaplněné. Druhý lék od firmy Eli Lilly distribuuje ostatním nemocnicím Fakultní Thomayerova nemocnice. Informace o jejích zásobách ČTK zjišťuje.

Fakultní nemocnice Brno, která distribuovala monoklonální protilátky do nemocnic na celé Moravě, jejich prodej zastavila v úterý. "Máme zásoby pro potřeby našich pacientů, pokud jich bude přibývat stejným tempem jako dosud, tak přibližně na měsíc," řekla ČTK mluvčí Veronika Plachá.

Podle Köppla v Česku ještě je asi 9000 dávek, nyní se přerozdělují. "K 15.listopadu měly lékárny 11.797 dávek, nyní by měla být zásoba asi 9000 dávek," napsal ČTK Köppl. Týdně se podle něj spotřebuje asi 2500 až 3000 dávek, což by i s rezervou mělo vystačit na další dva týdny.

V příštím týdnu by do Česka měly dorazit další, celkem se podle Köppla jedná asi o 24.000 dávek. Nově by si léky podle mluvčího měly objednávat samy nemocniční lékárny.

O nedostatku léků na svém webu informovala příbramská nemocnice. "Jsme nuceni oznámit, že od pondělí 22. listopadu je pozastavena aplikace monoklonálních protilátek proti SARS-CoV-2 z důvodu jejich nedostatku v rámci České republiky," uvedla. Upozornila na to na twitteru i středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN). "Proč se bude muset zastavit aplikace v nemocnicích? Proč není dostatek něčeho, co funguje?" napsala.

Později doplnila, že podle jejích informací by bamlanivimabu by do ČR mělo dorazit 23. listopadu 500 balení a lék od Regeneronu přijde 10. prosince.

Monoklonální protilátky se podávají nakaženým ve formě infuze. Brání šíření viru v těle a chrání před vážným průběhem nemoci. Musí se ale podat v časné fázi onemocnění. Pacient je může dostat asi v 80 nemocnicích, které mají urgentní příjem, na základě žádanky od praktického lékaře či specialisty.

Experimentální léky jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, jedna infuze stojí zhruba 60.000 korun. Přibližně podobnou částku, 53.000 korun, zdravotní pojišťovna platí za týden pobytu pacienta s covidem-19 na běžném lůžku, na jednotce intenzivní péče pak téměř 440.000 korun. Právě hospitalizacím mají nové léky zabránit. Jedna dávka očkování včetně aplikace stojí řádově stovky korun.