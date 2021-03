Ministerstvo vyjednává o přednostním očkování pro terénní sociální služby

"Jsme v situaci, kdy stále nejsou naočkovány terénní sociální služby, ty pečovatelské. Jedná se o několik desítek tisíc lidí," uvedla Maláčová. Podle ní jediný rozdíl mezi pracovníky domovů pro seniory či postižené a mezi pečovatelkami z terénních služeb je ten, že terénní pracovnice docházejí za klienty domů. "Riziko (nákazy) je ještě o to větší," míní ministryně.

Maláčová řekla, že její ministerstvo o rychlejší očkování v terénních službách žádá dlouhodobě. Minulý týden o tom mluvila i s ministrem zdravotnictví Janem Blatným (za ANO). Požádala ho o urychlení vakcinace. "Jsme ochotni jít na roztřídění podle věku. Spočítali jsme, že 19.000 ošetřovatelek a pečovatelek je starších 50 let," řekla Maláčová.

O zařazení pracovníků terénních a ambulantních služeb mezi přednostní skupiny při očkování žádala před týdnem vládu Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO). Varovala před výpadkem péče o potřebné, kteří žijí doma a nepobývají v ústavech a domovech. Mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová pak ČTK sdělila, že tento a příští měsíc dorazí celkem tři miliony dávek vakcín, takže se v brzké době dostane i na terénní sociální pracovníky.

Maláčovou a Blatného o co nejrychlejší očkování žádá i Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, a to pro tlumočníky znakového jazyka. I oni docházejí do domácností klientů a tlumočí jim často třeba v nemocnicích, a to i na covidových odděleních. Svaz to uvedl v otevřeném dopise, který poskytl ČTK.

Podle původního vládního očkovacího plánu je v první přednostní skupině personál domovů a stacionářů, který přichází do kontaktu s klienty. Ostatní zaměstnanci sociálních služeb, kteří se starají o potřebné, jsou ve druhé skupině. Podle pokynů k očkovací strategii je to zhruba 40.800 pracovníků. Na bodové škále mají pět bodů, tedy stejně jako senioři od 75 do 79 let či vážněji nemocní. K očkování se mohou nyní hlásit lidé nad 70 let a učitelé. Od dubna by se registrační systém měl otevřít pro další skupinu. Podle vicepremiéra a šéfa ČSSD Jana Hamáčka se dá očekávat, že kritériem bude zase věk.

Hamáček dnes ale zmínil také očkování pro pracovníky kritické infrastruktury státu, jejichž výpadek by mohl ochromit chod státu a potřebných služeb. Týkalo by se to několika desítek tisíc lidí.

Experti na modelování vývoje situace spočítali, že při očkování striktně podle věku postupně od nejstarších obyvatel jsou ztráty na životech nejmenší. Podle odborníků by se tak mělo od přednostních profesí ustoupit a vakcínu by měli dostat nejdřív senioři.