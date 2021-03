Ministerstvo zdravotnictví nebude řešit vakcíny neregistrované v EU

O dodávku čínské vakcíny Sinopharm požádal Zeman na žádost premiéra Andreje Babiše (ANO), dopisem se obrátil přímo na čínského prezidenta Si Ťin-pchinga. Virtuálně se spolu nedávno potkali na summitu 17+1 Číny s některými evropskými zeměmi. Si těmto zemím údajně slíbil, že pokud budou mít o čínskou vakcínu zájem, pokusí se jim vyhovět.

Zemanovu žádost podle Hradu čínský prezident odsouhlasil a postoupil čínským úřadům. Nyní by tak podle informací ČTK mělo záležet na tom, zda Česká republika prostřednictvím ministerstva zdravotnictví projeví o využití vakcíny zájem.

Mluvčí ministerstva na dotaz ČTK, zda bude úřad nějakou iniciativu v této věci podnikat, uvedla: "Ve věci vakcíny Sinopharm aktuálně ministerstvo zdravotnictví žádnou aktivitu nevyvíjí". Podle Peterové je ale ministr informován o krocích, které prezident a premiér vyvíjejí ve snaze získat kromě čínské vakcíny také ruskou očkovací látku Sputnik V.

Pokud by Česko chtělo používat ruskou nebo čínskou vakcínu, které nemají registraci pro používání v EU, muselo by jim ministerstvo zdravotnictví udělit výjimku. Před tím by požádalo o odborné stanovisko Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Ten ale podle své mluvčí Kláry Brunclíkové k čínské vakcíně zatím žádné informace nemá.

V případě Sputniku V, o který Rusko požádal také Zeman, se SÚKL začal na žádost úřadu vlády předběžně zabývat dostupnými informacemi o této vakcíně. Brunclíková zdůrazňuje, že se ale nejedná o zahájení oficiálního procesu. "V případě, že nás ministerstvo zdravotnictví osloví, jsme připraveni poskytnout odbornou součinnost a na základě podkladů stanovisko vypracovat. Nezbytnou podmínkou je však dodání veškeré potřebné dokumentace ze strany výrobce. Taková žádost ale dosud nepřišla," dodala Brunclíková. EMA tento týden oznámila, že zahájila průběžné hodnocení ruské vakcíny. Posouzení ale může trvat i několik měsíců.

Bez unijní registrace očkuje ruskou i čínskou vakcínou Maďarsko. Ruský Sputnik získalo i Slovensko, okolnosti nákupu vakcíny bez souhlasu vlády vyvolaly krizi ve slovenské vládní koalici.