Na termín očkování čeká čtvrt milionu lidí starších 70 let

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Na termín očkování proti covidu-19 čeká více než 250.000 lidí starších 70 let, z nich 60.000 nad 80 let. Na webu o tom dnes informovalo ministerstvo zdravotnictví. Od středy se k očkování mohou přihlašovat také lidé ve věku 65 až 69 let. Podle dat o registracích se jich za první den přihlásilo 124.700 a přes 16.300 z nich už první den dostali také možnost rezervovat si termín k očkování.