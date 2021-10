Nárůst počtu nových případů nákazy koronavirem je přirozený, tvrdí imunolog

Podle dat ministerstva zdravotnictví bylo v pondělí zachyceno téměř 1350 nových pozitivních případů. "Je to přirozené. Nový koronavirus se postupně stává sezónním virem. Není nic mimořádného, že právě v sezóně podzimu a zimy tu bude a bude narůstat. A pokud budeme testovat, tak ho budeme zachytávat," řekl Thon.

Podle něj bude pro vývoj na podzim a v zimě důležité, jak si nákazou česká populace prošla v minulosti. Díky tomu, že se velká část populace s virem setkala, část podle Thona opakovaně, a další byli očkováni, je ČR v unikátní příznivé situaci. Podle dat ministerstva bylo dosud 1,7 milionu zachycených případů, Thonova studie na 30.000 osobách ukázala, že zhruba dalších 28 procent lidí bez pozitivního PCR testu mělo protilátky.

Zvyšující se počty tak podle něj jsou nižší než v dřívější vlně, ale zároveň nedochází k závažným průběhům. "Bohužel několik set tisíc lidí populace, která je riziková, nebylo doočkováno. Pokud se to nepodchytí, nedá se jim správná léčba, mohou začít plnit nemocnice a přecházet do těžkého stavu, pokud nebyli s virem v kontaktu," uvedl. Lidem, kteří nemoc už prodělali, podle něj stačí jedna dávka očkování.

Podle dostupných dat se nakazilo zhruba 7000 lidí po dokončeném očkování, v září 2400 a v říjnu zatím 1700. Tvoří tak v září a říjnu kolem 20 procent nových případů. "V podstatě teď ztrácíme informaci, protože se cíleně netestují lidé, kteří jsou očkovaní, ale my víme, že jsou také infikováni a nákazu dál mohou přenášet," dodal.

Podobně se vyjadřují další odborníci. Více nakažených nemusí podle nich znamenat více vážně nemocných, pokud se neobjeví varianta viru nereagující na protilátky. Připomínají, že protiepidemická opatření musí dál dodržovat i očkovaní lidé.

"Plošný lockdown by už nastat neměl, pokud do situace nezasáhne nová velmi riziková mutace. Stejně tak by už na větším území nemělo nastat zaplnění intenzivních lůžek a omezení poskytované zdravotní péče," řekl dříve ČTK epidemiolog a poradce ministra Rastislav Maďar.

Podle predikcí ÚZIS bude na konci října při současné rychlosti šíření viru zhruba 2000 nových případů denně a v nemocnicích najednou zhruba 500 hospitalizovaných. V pondělí jich bylo 373.