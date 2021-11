Některé cíle ve zdravotnictví měly i předchozí vlády, nenaplnily je, míní odborníci

Prezident lékařské komory Milan Kubek označil cíle za velmi obecné, a tedy obtížně hodnotitelné. Šéf stomatologů Roman Šmucler upozorňuje na to, že na některé plány nemá ministerstvo zdravotnictví peníze. Lékárníci by uvítali body týkající se systémových změn v lékárenství, na změnách jsou připraveni s budoucí vládou spolupracovat. Vyplývá to z jejich vyjádření pro ČTK. Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) společně s Piráty a Starosty a nezávislými dnes podepsali koaliční smlouvu, jejíž součástí jsou priority v jednotlivých oblastech.

"Letmý pohled na priority budoucí vládní koalice v oblasti zdravotnictví ukazuje, že si buďto není vědoma vážnosti situace nebo jen nechce otevírat další fronty ve chvíli rostoucí drahoty, rozvrácených státních financí a neúnavného viru," napsal ČTK Vepřek. Podle něj jsou úkoly nové vlády jako celek "celkem fajn", ale neřeší to podstatné. "Hlavním problémem českého zdravotnictví je nízká kvalita jeho řízení a hospodaření s penězi, které jím protékají. Masivní zásahy končící vlády do jeho chodu v minulých letech, zejména skokové navýšení platby za státní pojištěnce a plošné zvýšení personálních nákladů, tento chronický problém učinily akutním," uvedl Vepřek. Pokud se ve zdravotnictví neodehrají zásadní změny, systém veřejného zdravotního pojištění podle něj vyčerpá rezervy a sklouzne do deficitu. "Současné nastavení systému neumožňuje rozjetý růst nákladů bezbolestně ubrzdit," dodal.

"Programové priority jsou dle mého názoru dobře nastaveny a míří k podstatným problémům českého zdravotnictví. Správný je důraz na prevenci," napsal ČTK Doležal. Chybí mu ale konkrétní závazek jak navýšit výdaje na prevenci na alespoň desetinásobek.

Vznikající vláda chce umožnit dobrovolné připojištění na péči, kterou si lidé nyní platí sami, a slibuje víceleté plánování financování. Obojí Doležal označuje za pozitivní. "Jsem také rád za posilování kompetencí a odpovědnosti zdravotních pojišťoven," uvedl. V digitalizaci Doležal oceňuje podporu sdílení informací mezi poskytovateli a plátci. "Nebál bych se být konkrétnější ve smyslu otevření přístupu pacientů k elektronických zdravotním záznamům," poznamenal.

Podle šéfa České lékařské komory Kubka je koaliční smlouva ve zdravotnictví velmi obecná, a tedy obtížně hodnotitelná. "Domnívám se, že příčinou je obtížné hledání společného jmenovatele pro pět politických stran, které se ve svých programech do značné míry liší," poznamenal Kubek.

Podporu zdravého životního stylu, zvýšení zdravotní gramotnosti či odpovědnosti občanů za vlastní zdraví, stejně jako odstranění nerovností v úhradách podle prezidenta České stomatologické komory Šmuclera slibovaly už předchozí vlády. Upozorňuje na to, že například na masivnější finanční podporu nových ordinací praktiků a zubařů nemá ministerstvo žádné peníze. "Na motivaci potřebujete miliardy - ty mají kraje a trochu pojišťovny. Když budou kraje chtít hustší síť, peníze mají na účtech," napsal ČTK Šmucler.

K plánu rozšířit odpovědnost zdravotních pojišťoven Šmucler uvedl, že ty nyní nemají možnost nabízet lidem za jejich peníze odpovídající rozsah péče a vlastně přeposílají peníze podle pokynů ministerstva. "Připojištění předpokládá si říci, co je standard a co nadstandard. A to bude spousta křiku, neb každý chce vše zadarmo a nechce se připojišťovat. Ale připojištění v německém stylu by smysl dávalo," poznamenal.

Užitečné by podle Šmuclera bylo koalicí slibované vytvoření systému monitoringu a správy čekací doby na plánované zákroky a plánovaná vyšetření. "Lidé by viděli, jak u nás často čekají velmi, ale velmi dlouho. Tady by mohl vzniknout prostor pro připojištění - nečekat rok na kloub ale zaplatit si rychlejší výměnu," uvedl.

Koaliční dokument nijak nezmiňuje lékárny. Česká lékárnická komora by uvítala, kdyby se v programu objevily systémové změny v lékárenství, zejména ve způsobu financování lékárenské péče nebo zavedení stejných doplatků na léky hrazené ze zdravotního pojištění. Revizi systému podle prezidenta lékárníků Aleše Krebse slibovala končící vláda, prakticky podle něj k ničemu nedošlo. Mnoho bodů v koaliční smlouvě vznikající vlády se podle Krebse týká lékáren nepřímo, lékárníci vidí svou roli v zapojení do prevence, podpory zdravého životního stylu, řešení závislostí či regulace návykových látek. "Lékárníci jsou zdravotníci, kteří se s pacienty setkávají třikrát častěji než ostatní lékařská povolání, mohou tedy provádět například preventivní intervence efektivněji," napsal ČTK Krebs. Komora je podle něj připravena s budoucí vládou na potřebných změnách spolupracovat.