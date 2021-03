Nemocnice zatím požádaly jen o jeden převoz pacientů do zahraničí

Jednu českou pacientku s covidem-19 dnes ráno převážela sanitka z Orlickoústecké nemocnice do nemocnice v polské Ratiboři. Tento převoz je první, který se zatím v Česku v nynější pandemii uskutečnil.

Aby se převoz mohl uskutečnit, musí ministerstvo vložit žádost do evropského systému včasného varování a reakce (Early Warning and Response System, zkráceně EWRS). K tomu potřebuje od nemocnic veškerou potřebnou dokumentaci. "Do systému EWRS byl dosud vložen jeden požadavek. Nikdo další zatím o převoz oficiálně nepožádal. Stále platí, že ministerstvo zdravotnictví je připraveno kdykoliv vložit požadavek do EWRS a být nemocnicím nápomocno, pokud svůj požadavek zašlou," uvedla Peterová. Zatím jediná žádost se týkala dnešního převozu do Ratiboře.

Informace o tom, kolik pacientů by mohlo být převezeno, se v pondělí různily. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) uvedl, že se na možný převoz do Německa chystá také šest pacientů s koronavirem z Libereckého kraje. Kraj ale později doplnil, že zatím využívá volných kapacit jiných nemocnic v ČR. Zařídit všechny podklady je podle libereckého hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) administrativně náročné.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) také v pondělí řekl, že nemocnice zatím zadaly dva požadavky, musí ale ještě doplnit další dokumenty. Doplnil, že péče se možná ještě vyřeší převozem v Česku.

Ministerstvo zdravotnictví počítá s tím, že náklady na převozy pacientů s covidem-19 do zahraničí nepřesáhnou 100 milionů korun. Hradit je bude ministerstvo ze svého rozpočtu a proplácet zřejmě Evropská komise ze speciálního rozpočtu.