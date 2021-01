Nově nakažených je opět méně, vzrostl však počet hospitalizovaných

Do statistik také přibylo 197 úmrtí. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.

Od březnového začátku epidemie odhalily laboratoře v České republice 899.503 případů koronaviru. Více než 750.000 lidí se z nemoci vyléčilo. V zemi je aktuálně přibližně 135.500 nakažených, většina má mírný průběh nemoci. V těžkém stavu je v nemocnicích 1089 pacientů.

S covidem dosud zemřelo 14.646 lidí. Denní počty obětí se v tomto roce většinou drží nad 150. V pondělí zatím eviduje ministerstvo 74 zemřelých, tyto údaje ale obvykle při pozdějších aktualizacích rostou. "S ohledem na fakt, že vykazování úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování," uvedlo ministerstvo.

Podíl pozitivních testů v pondělí klesl na 27 procent, o den dříve činil téměř 30 procent. Sedmidenní průměr je 28,6 procenta.

Nejvíce zasažené zůstává Trutnovsko, kde za posledních sedm dní evidují 1094 nakažených na 100.000 obyvatel. Následuje Chebsko s 837 případy na 100.000 obyvatel. V několika okresech se naopak tento údaj dostal pod 300. Například na Teplicku bylo 246, na Ústecku 259 a na Chomutovsku 258 nakažených na 100.000 obyvatel v uplynulém týdnu.

Index protiepidemického systému PES zůstává na 70 bodech ze sta. Šestý den se tak drží ve čtvrtém stupni. Většina parametrů se od pondělí zlepšila. Reprodukční číslo ukazující, kolik lidí průměrně nakazí jeden pozitivně testovaný, ale vzrostlo z 0,71 na 0,76.

V Česku aktuálně platí pátý stupeň protiepidemických opatření a vláda zatím o přesunu do nižšího neuvažuje. Podle jejích představitelů je to podmíněno uvolněním kapacity v nemocnicích. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v pondělí uvedl, že pro zmírnění opatření by nemělo být s koronavirem hospitalizováno víc než 3000 lidí. Tato podmínka byla naposledy splněna v polovině října.