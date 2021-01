Očkování proti koronaviru: Volné termíny byly po hodině obsazeny, systém kolaboval

Za první hodinu se registrovalo k očkování proti covidu-19 podle informací na twitteru Chytré karantény přes 44.000 lidí. Termín očkování si zarezervovalo 2000 z nich.

DATA. Za první hodinu provozu rezervačního systému se zaregistrovalo přes 44 000 lidí a bylo vytvořeno 2 000 rezervaci na očkování. Jen co přijdou nové vakcíny budou otevřené i další nová místa pro registraci na očkování. — Chytrá karanténa (@ChytraKarantena) January 15, 2021

Chytrá karanténa uvádí, že další termíny budou nabídnuty poté, co do Česka dorazí další dodávky vakcín. Lidí nad 80 let, kteří se ode dneška mohou k očkování registrovat, je v Česku 441.000.

Každý týden má přijít 70.000 dávek očkovací dávky od firem Pfizer/BioNTech a do konce ledna ještě zbývajících 11.600 dávek od firmy Moderna.

Rezervační web doporučuje další volnou kapacitu ověřit za několik dní, až budou další dodávky vakcín a očkovací místa doplní termíny. Lidé, kterým se dnes nepodařilo si hned volný termín zarezervovat, tak mohou učinit kdykoliv později pomocí PIN kódu 2, který jim přišel na mobilní telefon. Některá očkovací centra prozatím ani první termíny nevypsala, v systému dnes ráno bylo jen 47 center. Podle čtvrtečního vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) se ale očkuje na 164 místech.

Registrační systém po svém spuštění v 08:00 vykazoval některé problémy, SMS zprávy s PIN kódy lidem přicházely i po deseti minutách. Brzy se ale podařilo navýšit kapacitu rozesílání. Podle dat Chytré karantény navštívilo web během prvních dvou minut 75.000 lidí. Dovolat se hned ráno nedalo ani na linku 1221, kde měli s registrací seniorům pomáhat.