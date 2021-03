ONLINE: Brazílie bourá rekordy, Česko je druhé nejhorší v EU. Přibylo 7853 nově nakažených

8:44 - Podle počtu nakažených koronavirem za posledních 14 dní je nejhorší situace ze zemí Evropské unie v Estonsku (1521 nakažených na 100.000 obyvatel, před týdnem 1464 případů). Tato pobaltská země na prvním místě vystřídala Českou republiku, která byla nejhorší od počátku února. ČR má nyní za posledních 14 dní 1328 případů na 100.000 obyvatel (před týdnem byl tento údaj 1518, což znamená pokles zhruba o 12,5 procenta). Třetí je Maďarsko s 1146 případy (před týdnem 934). Vyplývá to z dat dat Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC).

8:10 - Za čtvrtek přibylo v Česku 7853 nově nakažených.

8:07 - Firmy s deseti až 49 zaměstnanci by do dnešního dne měly dokončit první kolo jejich testování na koronavirus. Dále musejí pracovníci, kteří docházejí do podniku, test podstoupit zatím jednou za sedm dní. Vláda uvažuje o zvýšení frekvence na dvakrát týdně. Testy nejsou závazné pro lidi pracující z domova, očkované a ty, kteří v posledních 90 dnech prodělali nemoc covid-19. Testování v malých podnicích se podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) týká 650.000 lidí.

7:57 - Brazílie ve čtvrtek evidovala 100.158 nových případů koronavirové nákazy, uvedlo ministerstvo zdravotnictví. Podle agentury Reuters to potvrzuje zrychlování epidemie, která se stává velkou politickou krizí pro prezidenta Jaira Bolsonara.