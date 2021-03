ONLINE: Česko má v přepočtu jedenáctkrát víc případů než Německo

8:16 - V Německu dál stoupají denní údaje o počtu nových případů nákazy koronavirem SARS-CoV-2. Za uplynulých 24 hodin jich přibylo 12.834, což je ve srovnání se stejným dnem minulého týdne opět víc. S nemocí covid-19 zemřelo dalších 252 pacientů. Informoval o tom dnes institut Roberta Kocha (RKI).

7:57 - Izraelská armáda oznámila, že se jí jako prvním ozbrojeným silám na světě podařilo díky očkování proti covidu-19 dosáhnout takzvané kolektivní imunity. Očkováno nebo vyléčeno z covidu-19 je 81 procent izraelských vojáků a vojaček. V brzké době by se tato statistika měla s dalším očkováním ještě zvýšit, informoval web The Times of Israel.

7:50 - Podle dat Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) je v počtu nakažených za posledních 14 dní nejhorší situace ze zemí Evropské unie stejně jako před týdnem v České republice (1572 nakažených na 100.000 obyvatel, před týdnem byl tento údaj 1395; tento údaj stoupl za týden asi o 12 procent). Na druhém místě je Estonsko s 1397 případy (před týdnem 1038), třetí je Malta se 720 případy (před týdnem 527 případů).