Pomahač: V Česku je kvalitní a dostupná péče, v USA lidé na lékaře často nemají

Podle něj lidé v USA často nejdou k lékaři, protože je to drahé. V USA zažil i pandemii koronaviru, která podle něj nikde na světě nebyla ideální. Za nejdůležitější považuje očkování proti covidu.

Pomahač přijel do Brna na kongres plastických chirurgů Visegrádské skupiny. Na univerzitě měl přednášky a navštívil simulační centrum. "Podle toho, co jsem pochopil, je toto simulační centrum jedno z nejlepších v Evropě. My máme simulační centrum v rámci nemocnice, které je menší a není tak kvalitně integrované z hlediska všech částí péče o pacienta," uvedl Pomahač, který působil jako profesor na Harvardově univerzitě v Bostonu a jako šéf transplantačního oddělení jedné z nemocnic spadajících pod Harvard. Letos v březnu oznámil, že povede oddělení plastické chirurgie na lékařské fakultě prestižní Yaleovy univerzity.

Podle Pomahače jsou rozdíly mezi českým a americkým zdravotnictvím obrovské z hlediska financování nemocnic, pojištění i péče. "Vychází to z jiných základů. Neřekl bych, že jedna nebo druhá varianta je ideální, to neví nikdo na světě. Ale podle toho, co jsem schopen posoudit, tak tady se poskytuje velmi kvalitní péče a je velice dostupná," uvedl Pomahač k českému zdravotnictví.

V USA je to podle něj jiné. "Lidé tam nejdou k lékaři, protože je to drahé. Mají sice pojištění, ale jsou velké příplatky. A do nedávna ani nemuseli mít pojištění a stále se najdou takoví, kteří ho nemají," řekl Pomahač. Za důležitou považuje v ČR nejen lékařskou, ale i preventivní péči. "Z populačního hlediska je to nejdůležitější. Toho v USA vůbec nevyužívají. Takže ta dostupnost, že tady mohou lidé k lékaři, dostávají léčebnou i preventivní péči, to je velká výhoda, což si myslím, že lidé někdy ne úplně doceňují," řekl Pomahač.

Stejně jako všech lékařů se i jeho dotkla pandemie koronaviru. "Nevím o zemi, kde by jak vláda, tak lidé cítili, že všechno proběhlo ideálně. My jsme měli svoje problémy. V březnu 2020 přestaly na tři měsíce elektivní zákroky a nemohli jsme jako plastičtí chirurgové dělat nic kromě neodkladných zejména nádorových nebo traumatických operací," popsal plastický chirurg.

Podle něj má pandemie dopady do ekonomiky i duševního zdraví lidí. "Stále se hledá řešení. V USA někteří odmítají očkování a existují teorie, kterým věří. Nejdůležitější je proočkovat populaci i proti novým variantám, aby to do dvou tří let zmizelo," dodal Pomahač.

Padesátiletý rodák z Ostravy se do dějin medicíny zapsal před deseti lety, když jako třetí na světě a první ve Spojených státech transplantoval obličej. Náročný zákrok od té doby zopakoval desetkrát. Za práci dostal řadu ocenění včetně Medaile Za zásluhy od prezidenta Miloše Zemana.