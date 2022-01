Pracovní karanténa budí vášně. Objevují se nesouhlasná stanoviska, očekává se diskuze

Předseda Asociace krajů ČR a jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) dnes ČTK řekl, že očekává, že se o této záležitosti bude mluvit i na úterní pravidelné schůzce hejtmanů s členy vlády.

"Asi o tom ještě diskutovat budeme, byť tohle bezesporu patří do rozhodování vlády. To nenastavují kraje," řekl Kuba.

Systém pracovní karantény budou zdravotní nebo sociální zařízení moci podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) využít jen pro zaměstnance, kteří jsou pro jejich fungování nezbytně nutní, a to až ve chvíli, kdy by mohla být ohrožena péče. Povolení a podmínky budou muset udělit hygienici.

Oblastí, kde může veřejný sektor při vysokých počtech nakažených selhávat, může být podle Kuby víc. To, že vláda stanovila možnost pracovní karantény jen zdravotnické a sociální služby, je podle něj do určité míry logické. "Na druhou stranu, zrovna do těchto provozů aby přicházeli lidé s pozitivním testem, to už musí být situace, která by byla opravdu velmi kritická," řekl Kuba. Podle jeho názoru by se pracovní karanténa měla týkat v první řadě energetiků.

Podle jihočeského hejtmana je důležité vytvořit systém umožňující rychlé ověření pozitivních antigenních testů PCR testem u pracovníků v kritické infrastruktuře. Krizový štáb Jihočeského kraje podle něj do této infrastruktury počítá lidí pracující ve zdravotnictví, sociálních službách, dopravě, energetice, svozu odpadu nebo vodohospodářství.

Podle Kuby je také nepřesné nazývat pracovní karanténou to, že by ve vymezených případech mohli jít do práce lidé s pozitivním antigenním testem. Uvedl, že institut pracovní karantény se dal využít v nouzovém stavu, pokud byl v nějakém zdravotnickém zařízení nedostatek personálu, ale týkal se jen těch, kteří byli v karanténě kvůli kontaktu s nakaženým. "Tohle je první případ, kdy bychom posílali do práce lidi s pozitivním testem," řekl.

Ústecký hejtman Schiller v ČT uvedl, že pro něj bylo rozhodnutí vlády o pracovní karanténě pouze pro zdravotnictví a sociální služby velkým překvapením. "Potřebovali bychom to rozšířit aspoň na meziměstskou dopravu, abychom mohli vozit lidi do práce a do škol,“ uvedl. Pokud se počet lidí v karanténě při šíření omikronu zvýší, bude podle něj problém s fungováním kraje jako takového. Zmínil také, že v případě zdravotnictví bude problém pracovní izolace nastavit. "Plno zdravotníků odmítá s pozitivním kolegou pracovat. Jsou i oddělení, jako třeba transplantace nebo onkologie, kde si nemůžeme dovolit mít pozitivního pracovníka," dodal.

Vládou nastavené podmínky dnes na twitteru kritizoval také hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO). "Ještě bych pochopil, když je v pracovní karanténě strojvedoucí, který může být v izolaci, ale zdravotní sestra nebo sociální pracovnice? Ti budou ohrožením pro pacienty a klienty," uvedl.