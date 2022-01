Pracovníci ve zdravotnictví a sociálních službách budou chodit do práce i s pozitivním testem

Pracovní karanténu dnes projedná Ústřední krizový štáb. Jejím cílem je udržet chod státu i v případě, že by se v kritické infrastruktuře významně rozšířila covidová varianta omikron.

Pracovní karanténa souvisí se zavedením povinného testování zaměstnanců dvakrát týdně od 17. ledna. V případě pozitivity půjdou na pět dní do karantény. Lidé z vybraných profesí, kterým by v práci vyšel pozitivně antigenní test, by však mohli pracovat i nadále. "Určitě se to bude týkat zdravotnictví a sociálních služeb, tam jsme si stoprocentně jisti," uvedl Válek. O dalších profesích se jedná.

Podle Válka by měl mít pracovník v karanténě respirátor FFP2, měl by jíst odděleně a pracovat odděleně od ostatních zaměstnanců. "Nemusí být v jiné místnosti, stačí to určit vzdáleností. Po práci pak musí jít zaměstnanec domů, nemůže chodit na různé volnočasové aktivity. V podstatně kromě karantény doma bude pouze v práci," dodal Válek.

S premiérem Petrem Fialou (ODS) dnes na Moravě navštívil zdravotnická zařízení různých poskytovatelů. Zavítali do Uherskohradišťské nemocnice zřizované krajem, na soukromou SurGal Clinic v Brně a návštěvu zakončili ve státem zřizované Fakultní nemocnici Brno. "Záměrně jsem si vybral různé typy zařízení, abych dal najevo, že naše vláda sleduje snahu zdravotníků ve všech typech zařízení a že si vážíme jejich práce," řekl Fiala. Premiér zároveň opakovaně vyzval lidi k očkování. Válek doplnil, že ve Fakultní nemocnici Brno neleží s koronavirem žádný pacient, který by byl očkovaný třetí dávkou.

Zavedení pracovní karantény se zvažuje u profesí kritické infrastruktury, u nichž by narušení mělo závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatel, zdraví lidí či ekonomiku. Mezi její typické prvky patří elektrárny, přehrady, letiště nebo telekomunikační sítě, ale také strategické finanční instituce a státní úřady.

Válek očekává, že výrazný nástup vlny omikronu se projeví zhruba od 16. ledna a opět poleví ve druhé polovině února. USA nebo některé západoevropské státy hlásily v souvislosti s omikronem problémy s dopravou či dalšími oblastmi, kde kvůli velkému počtu nakažených a lidí v karanténě chybí pracovníci.