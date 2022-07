Přeočkování čtvrtou dávkou by mohlo začít příští týden. Válek doporučil nošení roušek

Aktualizováno 19:01 — Autor: ČTK

Od příštího týdne by mohlo začít oficiálně přeočkování proti covidu-19 další posilující dávkou. ČTK to po jednání vlády řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Podmínkou podle něj je, aby to schválily Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) a Světová zdravotnická organizace (WHO). Schválení očekává v pátek.