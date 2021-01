Prymula: Nejpřísnější restrikce by měly zůstat, dokud nebudou jen stovky případů denně

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Nejpřísnější opatření proti šíření covidu-19 by podle epidemiologa a bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymuly měla zůstat až do doby, kdy budou přibývat jen stovky nebo tisíc nových případů denně. Řekl to Českému rozhlasu Plus. Ani termín 22. ledna, do kterého je ve čtvrtek prodloužila vláda, podle něj nemusí stačit.