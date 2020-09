Prymula očekává do konce září další nárůst nakažených

Čeká spíš další dva či tři týdny nárůstu, řekl novinářům při dnešní návštěvě výzkumného centra Biocev, kam přijel s předsedou vlády Andrejem Babišem (ANO). Nových případů v posledních dnech přibývá rychleji, od 8. září jich bylo jen jediný den méně než tisíc.

Nedá se proto podle něj čekat, že Slovensko a další země vrátí ČR na seznamy bezpečných zemí. "V následujících dnech a týdnech se nedá očekávat takový pokles, který by zabezpečil to, že budeme vyňati z těchto seznamů. Spíše se dá v příštích dvou nebo třech týdnech očekávat další nárůst," uvedl Prymula. Delší vývoj, třeba do konce roku, se podle něj predikovat nedá.

Kompletní zastavení života v Česku jako na jaře, kdy byly uzavřené obchody, školy a lidé směli vycházet jen v nejnutnějších případech, podle Prymuly nepřipadá v úvahu. Dovede si ho představit jen v případě, že by se kapacity nemocnic přiblížily k naplnění. "Což je opravdu výrazně vzdáleno," dodal.

Premiér při své návštěvě v Biocevu, společném výzkumném centru Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy v Praze, uvedl, že je třeba zmapovat a koordinovat výzkumné kapacity v Česku. Zopakoval také, že stát připravuje národní plán boje proti rakovině. "Pořád slyšíme každý den, jak je to s covidem, ale na rakovinu zemře 27.000 lidí ročně a denně je to 75," řekl. Stát podle něj musí dělat všechno pro to, aby se úmrtnost snížila.

Právě výzkumu léčby rakoviny se Biocev podle profesora Jiřího Neužila z Biologického ústavu Akademie věd ČR věnuje. "Náš výzkum se zabývá hledáním nových způsobů boje proti nádorovým onemocnění. Snažíme se cílit na jakousi Achillovu patu nádorové buňky, kterou když zasáhneme, tak nádorová buňka se z toho nevzpamatuje," popsal.

V klinickém testování je podle něj látka MitoTam. Dokončená je první fáze testování, chystá se druhá. "Doufáme, že po nějakém období bude možné registrovat nový český lék proti nádorovým onemocněním," dodal.