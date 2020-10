Slovenské ministerstvo a WHO reagují na Zlámalovou: Covid-19 má vyšší smrtnost než chřipka

"Světová zdravotnická organizace vydala úplně novou studii, takzvanou metastudii, která dává dohromady data ze 70 zemí světa, ze kterých se ukazuje, že smrtnost toho viru je násobně nižší, než se uvádělo. Ta původní byla 3,4 %, (...) WHO říká, že to je 0,23 %. To je na úrovni ne chřipky, ale běžných viróz," uvedla Zlámalová ve vysílání.

Video zachycující toto tvrzení se začalo šířit internetem a hojně sdíleno a diskutováno bylo především na sociálních sítích ve skupinách, v nichž lidé podléhají a věří dezinformacím. Ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky Josef Šlerka dokonce upozornil, že záznam patří na Facebooku za poslední měsíc mezí nejúspěšnější videa obsahující slovo "covid" a "koronavirus."

Proti zmíněnému tvrzení se ale ve svém prohlášení ohradilo například slovenské Ministerstvo zdravotnictví. To uvedlo, že "část relace z CNN Prima News, v níž komentátorka Lenka Zlámalová interpretuje dokument od WHO, (...) na Slovensku zpopularizoval portál Eurorespekt, na jejich webu má článek s tímto videem už 35 000 interakcí na Facebooku."

Podle ministerstva ale ani autor studie, ani WHO ve skutečnosti netvrdí, že smrtnost na covid-19 je na úrovni běžné chřipky nebo virózy. "Smrtnost na běžnou chřipku bývá podle WHO méně než 0,1%, což je méně než zmíněných 0,23% pro covid-19," píše resort s tím, že dokument byl zveřejněn v Bulletinu WHO a není oficiálním postojem, stanoviskem ani studií WHO.

Samotný autor studie John P. A. Loannidis navíc podle ministerstva připouští limity jeho analýzy, která vychází z desítek jiných studií, které ještě neprošly takzvaným peer-review procesem, tedy recenzí od jiných vědců věnujících se stejné oblasti. Studie navíc nebyla dělán na reprezentativním vzorku populace, což může mít výrazný vliv na výsledné hodnoty.

Česká pobočka WHO upozornila, že za tvrzení zveřejněná v této publikaci jsou zodpovědní pouze autoři a její postoje a závěry nereprezentují postoje WHO.

"Pozice WHO je následující: Ačkoliv bude ještě nějaký čas trvat, než plně pochopíme skutečnou úmrtnost onemocnění covid-19, data, která máme k dispozici, ukazují, že hrubá míra smrtnosti (poměr počtu hlášených úmrtí k celkovému počtu hlášených případů – case fatality ratio, CFR) se pohybuje mezi 3 až 4 %, smrtnost (poměr počtu hlášených úmrtí k počtu případů infekce - infection fatality rate, IFR) bude nižší. Zdá se, že čísla z České republiky tomu budou odpovídat," uvedla v prohlášení.

"Pokud budeme počítat smrtnost covid-19 pro Českou republiku k 24. říjnu, bude to 0,83 % (2 087 úmrtí k 246 022 případů potvrzených k dnešnímu odpoledni). Bylo by však možná vhodnější počítat smrtnost z počtu již uzavřených případů, tedy počtu uzdravených a zemřelých. V tomto případě je smrtnost 2,22 % (2 087 úmrtí k 93 969 uzdravených či zemřelých)," podotkla dále česká kancelář.