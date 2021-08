Testy na covid-19 budou od září nadále hrazeny všem, rozhodla vláda

Vojtěch řekl, že vláda rozhodla odložit rozhodnutí o zrušení úhrady preventivních testů na covid-19, které plánovala od 1. září. Zrušení úhrady mělo být podle ministra motivací k tomu, aby se lidé nechali proti nemoci očkovat. Není možné ale ignorovat situaci v Evropě, bylo by rizikem, pokud by poklesly testovací kapacity, konstatoval.

Podle rozhodnutí z minulého týdne měly být testy zdarma pro děti do 18 let, dále pro lidi, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou nechat očkovat, a pro ty, kteří začali s očkováním proti covidu, ale zatím jej nemají dokončené.

Nyní mají z veřejného zdravotního pojištění lidé hrazeny měsíčně dva testy na covid-19 metodou PCR a čtyři antigenní testy.

Vojtěch také řekl, že vláda zatím nepředpokládá, že by se obnovilo povinné pravidelné testování ve firmách, které bylo na jaře. Smysl by podle ministra mělo tehdy, pokud by takzvané incidenční číslo, které udává týdenní počet nově nakažených v přepočtu na 100.000 obyvatel, bylo nad hodnotou 75. Nyní se třetí den po sobě drží pod hodnotou 12. Situace je ale podle Vojtěcha dynamická a na konci září může být jiná.