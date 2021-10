Třetí dávka očkování proti covidu bude už po šesti měsících

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Posilující dávka vakcíny proti nemoci covid-19 se bude moci od 18. října podávat místo nynějších osmi už šest měsíců po plném naočkování. Uvedl to dnes na twitteru ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Schválila to klinická skupina ministerstva. Do konce října by tak mohlo mít v Česku nárok na posilující dávku přes milion lidí, na konci roku 3,2 milionu. Odborníci doporučili interval zkrátit.