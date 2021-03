V Česku bylo dosud znehodnoceno 664 dávek vakcín proti koronaviru

Vyplývá to z dat dostupných na webu ministerstva zdravotnictví. Do konce ledna se znehodnotilo 198 dávek, do konce února dalších 186 dávek a za několik březnových dnů zdravotníci nahlásili 280 nespotřebovaných a znehodnocených dávek.

Od 1. března se do očkování zapojili praktičtí lékaři. Ministerstvo v této souvislosti žádalo zájemce o očkování, aby nerušili registrace a rezervace termínů na očkovacích místech. "Očkovací látky jsou distribuované právě na základě provedených registrací a rezervací, může tak dojít k jejich nespotřebování a znehodnocení," uvedlo ministerstvo na webu.

Nejvíce znehodnocených dávek, a to 246, připadá na Královéhradecký kraj. Z přehledu vyplývá, že 180 znehodnocených dávek nahlásila 9. března náchodská nemocnice. Druhý Středočeský kraj má 118 znehodnocených dávek a třetí Moravskoslezský 78. Žádná dávka nepřišla vniveč v Kraji Vysočina a Karlovarském.

Znehodnocených dávek připadá nejvíce na vakcínu společností Pfizer/BioNTech, která také v očkování v Česku dominuje. Z 664 znehodnocených dávek je 624 od Pfizeru, 30 od AstraZeneky a deset od Moderny. V jedné ampulce vakcíny Pfizer je šest dávek, musí se vyočkovat celá.

V Česku zdravotníci dosud aplikovali 948.000 dávek vakcín, druhou dávku dostalo téměř 280.000 lidí.