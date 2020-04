V Česku je přes 6800 nakažených. Vyléčilo se 1559 lidí

Vzhledem k vyššímu nárůstu počtu vyléčených se snížil počet lidí, kteří jsou aktuálně nemocní. Je jich 5085, což je o 203 méně než dnes ráno. Vyplývá to z údajů aktualizovaných ke dnešním 17:30 na webu ministerstva zdravotnictví.

S nemocí covid-19 dosud zemřelo 194 lidí, během dneška počet vzrostl o pět, což je méně než v neděli. O dnešním počtu testů bude ministerstvo informovat v úterý ráno. Počet testů se podle ranních dat ministerstva zvýšil v neděli o 4027, což bylo nejméně za šest dní. O víkendu se obvykle počty testů snižují. Podíl nově odhalených případů vůči počtu testů v daném dni se ale v neděli dostalo na 2,28 procenta, zatímco v předchozích pěti dnech se drželo pod dvěma procenty.

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula dnes v Českém rozhlasu Radiožurnálu uvedl, že poslední čísla jsou zatím poměrně příznivá. Pokud budou údaje dobré i za pondělí a úterý, plán rozvolňování opatření zavedených proti koronaviru se zatím měnit nebude a znovu se bude vyhodnocovat až před třetí fází, ve které se obnovuje fungování některých z hlediska přenosu nemoci rizikových činností. Ve třetí fázi rozvolňování naplánované od 11. května se má obnovit činnost například autoškol nebo posiloven.

V nemocnicích je s nemocí covid-19 podle údajů z neděle 374 lidí. Jejich počet už víc než týden klesá a je nejnižší od 2. dubna. V těžkém stavu je v nemocnicích 84 pacientů. Jako vyléčení nebo do domácí karantény odešlo z nemocnic 451 lidí.

Nakažených je nejvíc v Praze, a to 1621. V přepočtu na 100.000 obyvatel to představuje 119 případů. Následuje Olomoucký kraj s téměř 99 případy na 100.000 obyvatel a Plzeňský kraj s 96 případy. Nejméně je nemocí zasažen Jihočeský kraj, kde na 100.000 obyvatel připadá 25 případů.

V hlavním městě je také největší počet úmrtí s nemocí covid-19. Lékaři jich zde zaznamenali 73. V Moravskoslezském kraji s onemocněním zemřelo 22 lidí a ve Středočeském 20 lidí. Jedinou oběť má Zlínský kraj, což je mezi kraji nejméně.

Nejvíc nakažených je mezi lidmi ve věkové skupině 45 až 54 let, a to téměř 19 procent. Senioři od 65 do 74 let se na celkovém počtu lidí s nemocí covid podílejí desetinou, lidé od 75 do 84 let více než šesti procenty a lidé přes 85 let téměř čtyřmi procenty. Senioři patří z hlediska nemoci covid-19 k nejohroženější skupině lidí.

Onemocnění covid-19 bylo v Česku poprvé zaznamenáno 1. března. Na konci téhož měsíce překročil počet lidí s prokázaným koronavirem 3300. První úmrtí s nemocí je z 22. března. Od té doby byly podle údajů ministerstva jen dva dny, kdy s o nemocněním nikdo nezemřel: 23. březen a 15. duben.