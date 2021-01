"Vakcína čeká v mrazáku." Babiš není spokojen s rychlostí očkování proti koronaviru

Na dotaz novinářů, zda je spokojen s rychlostí vakcinace, premiér řekl: "Samozřejmě, že nejsem spokojen." Doplnil, že chce, aby Česko bylo spíše v situaci, kdy bude čekat na další dodávky, než že "vakcína čeká v mrazáku na naše lidi", tedy na zájemce o očkování.

Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) není možné rychlost očkování hodnotit, pokud stát nemá reálné informace. Hodnocení bude možné poté, co centra dodají všechny údaje o očkovaných. Kompletní informace o počtu využitých dávek a skladových zásobách by měl mít stát v pátek, zřizovatelé center musí údaje dodat do dnešní půlnoci.

Skutečné počty očkovaných lidí ale mohou být vyšší než uváděných 70.680, očkovací centra dosud vkládala údaje o provedených očkováních do systému se zpožděním. To dnes Babiš také kritizoval, podle něj jsou za to zodpovědní ředitelé očkovacích center. Povinnost hlásit naočkované lidi týž den do informačního systému a evidovat počet vakcín, schválila vláda ve středu, tedy asi dva a půl týdne poté, co se s očkováním v Česku začalo.

Dodavatel vakcíny, firma Pfizer, dávky vozí do 31 center, mezi nimi je 16 v organizacích řízených ministerstvem zdravotnictví. Tři centra spadají pod armádu a zbytek je v pravomoci krajů. Centra se o očkovací dávky podělila s dalšími zdravotnickými zařízeními, a tak se nyní podle Babiše očkuje na 164 místech. "Některé kraje už požadují další vakcínu, ale nemají vykázanou ani desetinu. Pak nemůžou požadovat další vakcínu, když nemají dodávky vykázané," řekl Babiš.

Na dotaz, zda pro to nemohla udělat více vláda, dodal: "Já je na to upozorňuji od rána do večera, už žádnou rezervu nevidím. Pokud to nebude fungovat, bude pan ministr za sebe muset přemýšlet, jak své ředitele donutit k tomu, aby tyhle triviální povinnosti plnili."

Podle dat srovnávajících rychlost očkování v různých zemích byl průměr Evropské unie k 12. lednu 0,76 na 100.000 lidí. Ve Francii a Finsku to bylo 0,29, Řecku 0,54, Rakousku 0,59, Irsku 0,71, v Německu a Polsku 0,82, Maďarsku 0,9, v Estonsku 1,02 a v Dánsku 2,02. Česko by z nahlášených mělo 0,67 a z odhadů premiéra až 0,75. Izrael má naočkováno přes 22 idí na 100.000 obyvatel.