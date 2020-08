Ve FN Brno se bude testovat na covid sedm dní v týdnu

Od září budou stany v provozu od pondělí do neděle pro pacienty indikované krajskou hygienickou stanicí a praktickými lékaři, a to od 8:00 do 17:00 s polední pauzou od 12:00 do 13:00. Samoplátci se mohou objednávat v pondělí a středy ve stejném časovém rozmezí.

Fakultní nemocnice Brno dělá testy na koronavirus nepřetržitě od března. Zaměstnancům nemocnice pomáhají v Bohunicích při odběrech také medici z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Malé děti testují v areálu Dětské nemocnice v Černých Polích.

Odběry u dospělých dělá také Fakultní nemocnice u svaté Anny, a to jak u indikovaných pacientů, tak u samoplátců. I ve svatoanenské nemocnici se musejí pacienti objednat předem na konkrétní čas.