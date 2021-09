Vláda bude jednat o dalším rozvolnění opatření

Vláda má v pondělí projednat další rozvolnění opatření, která přijala kvůli šíření covidu-19. Týkat by se měla zejména žáků a studentů, kteří by se nejspíš nově nemuseli kvůli školám v přírodě, návštěvě zoo, zájmových kroužků či divadla prokazovat bezinfekčností, pokud budou z jedné třídy nebo z neměnného kolektivu. Uvedl to dnes server Seznam Zprávy. Podle něj to vyplývá z návrhu mimořádného nařízení, který má k dispozici.