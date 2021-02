Vláda může v pondělí omezit pohyb mezi kraji, pokud lidé o víkendu nedodrží opatření

Blatný bude o víkendu jednat s epidemiology a dalšími odborníky ohledně toho, jak by se mělo dál postupovat. Podle něj se ale ukáže, jak lidé k celé věci přistoupí a jaká bude situace například na horách. Lidé v posledních týdnech vyrážejí na hory, přestože vleky nejezdí. "Ve hře může být i omezení pohybu mezi kraji zejména s ohledem na to, že existují velké rozdíly mezi jednotlivými kraji," uvedl Blatný.

Podle něj je potřeba udělat vše proto, aby lidé neroznesli nákazu všude. "Musíme prověřit indicie, že v některých krajích může být větší možnost výskytu britské mutace," řekl Blatný. Podle něj jsou to kraje sousedící s Německem. "Asi třetina vzorků s pozitivní mutací jsou pendleři mezi Českou republikou a Německem, takže jsou to příhraniční kraje," dodal Blatný.

Sám ke zpřísnění opatření přistupovat nechce, pokud to nebude nezbytně nutné. "Věřím, že je v našich silách dosáhnout naplnění stávajících opatření. Nejsem ten, kdo by chtěl za každou cenu tlačit na lidi. Uvědomuju si, že situace trvá dlouho a omezuje nás," řekl Blatný.

Podle něj je potřeba zvážit situaci ohledně prodloužení nouzového stavu. "Kdyby se neprodloužil, znamenalo by to stáhnout vojáky z nemocnic, vrátit přístroje do státních rezerv včetně ventilátorů, nebylo by možné nastavovat plošná opatření. S největší pravděpodobností by to vedlo k tomu, že by se epidemie vymkla kontrole," zdůraznil Blatný.

V ČR je od počátku pandemie k dnešku více než milion potvrzených případů nemoci covid-19. Vyléčilo se přes 900.000 lidí, s nemocí zemřelo kolem 17.000 lidí. Vyplývá to z webu ministerstva zdravotnictví.