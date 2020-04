Vláda: Pracovníci ve zdravotnictví už nebudou mít zakázanou dovolenou

Zákaz dovolené pro lékaře i nelékařský personál schválila vláda v polovině března. "Netušili jsme v té době, jak velký zásah zdravotnictví dostane, kolik pacientů bude muset řešit, nyní víme, že jsme na tom velice dobře a naše kapacity pandemii zvládají," uvedl Vojtěch. Stát při zrušení opatření vyhověl i podnětům nemocnic, dodal.

Podle dalšího rozhodnutí ministerstva a vlády dostanou hejtmani k dispozici seznam studentů posledních ročníků lékařských fakult, kterým byla uložena pracovní povinnost po dobu nouzového stavu. "Pracovní povinnost dál platí, dáváme ale hejtmanům možnost, aby rozhodovali, seznam studentů v jednotlivých oborech, aby mohli personální kapacity alokovat tam, kde jsou potřeba," řekl Vojtěch.

Dosud se studenty zabývaly centrální orgány a ministerstvo zdravotnictví. Změna vyplynula z debaty s hejtmany, kteří chtěli v této problematice mít větší slovo. "Chceme takto řešit tu situaci v konkrétních oblastech, teď například na Domažlicku," uvedl Vojtěch. Na Domažlicku je podle údajů krajské hygieny 209 potvrzených případů koronavirem. To je zhruba pětkrát více než v třikrát lidnatější Plzni. Vojtěch dnes řekl, že nepředpokládá vyhlášení územní karantény Domažlic.

Pracovní povinnost se podle opatření týká žáků a studentů pátého a šestého ročníku prezenčního studia všeobecného lékařství a posledních ročníků denní nebo prezenční formy studijních programů, které připravují na profesi všeobecné sestry, dětské sestry, zdravotnického záchranáře, asistenta ochrany a podpory veřejného zdraví a praktické sestry.

Kabinet dnes nouzový stav po úterním souhlasu Sněmovny prodloužil do čtvrtka 30. dubna, původně měl skončit tuto sobotu.

Vláda zařadila výrobce léčiv do režimu kritické infrastruktury

Kritickou infrastrukturou jsou podle zákona podniky, u kterých by narušení jejich funkce mělo závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva nebo zdraví osob. Jde například o energetické provozy nebo provozovatele ropovodů či plynovodů.

Podle Vojtěcha je zařazení výrobců léčiv do kritické infrastruktury na místě, protože jsou léčiva strategickou komoditou. Do budoucna bude muset stát podle ministra pracovat na tom, aby na svém území farmaceutické firmy udržel, a nebyl tak závislý na dovozu.

O zařazení výrobce léků do kritické infrastruktury vládu před několika dny požádala Česká asociace farmaceutických firem (ČAFF). Důvodem podle ní je, aby v současné situaci nebyla přerušena výroba a byl zajištěn přístup lidí k lékům a léčbě, kterou potřebují. Podle ČAFF je nezbytné, aby se k lékům dostali bez jakýkoliv výpadků všichni pacienti, včetně těch, kteří je musí užívat dlouhodobě, bez ohledu na koronavirovou krizi.

Výkonný ředitel ČAFF Martin Mátl uvedl, že cílem není krátkodobě změnit krizový zákon, ale spíše zajistit, aby v případě, že by vláda přijala restriktivnější opatření v oblasti hospodářství a výroby, byl farmaceutický průmysl považován za zásadní průmysl. Poukázal na to, že pokud by byl podle současných pravidel ve výrobě zjištěn jeden nakažený koronavirem, výroba by se zastavila. "Lidem s cukrovkou, vysokým tlakem nebo horečkou ale nemůžeme říci, že teď musí 14 dní počkat, až někde skončí karanténa a pak se zase obnoví výroba jejich léků," podotkl Mátl.

Z členských firem ČAFF mají v tuzemsku své výrobní závody například Zentiva a Pro.Med.CS v Praze, Glenmark ve Vysokém Mýtě, Angelini v Brně či Teva v Opavě.