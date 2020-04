Vojtěch: Zaměstnanci domovů pro seniory budou plošně testováni na covid-19

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Pracovníci domovů pro seniory a podobných zařízení se budou kvůli možné nákaze koronavirem plošně testovat, a to pravidelně každých deset či 14 dní. Poslouží k tomu rychlotesty. Každý kraj jich má dostat 20.000. Testování provedou praktičtí lékaři či zdravotníci, kteří docházejí do domovů. Na tiskové konferenci to dnes řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO).