Zástupci ministerstva a AntiCovid týmu koalice Spolu se shodli na prioritě očkování

Shoda podle Vojtěcha byla i na dalším zapojení armády do Chytré karantény a trasování, potvrdil to v tiskovém prohlášení i AntiCovid tým. Nynější dohoda s armádou platí do konce listopadu, podle ministra bude pravděpodobně prodloužena do konce ledna. AntiCovid tým uvedl, že si od Vojtěcha vyžádal plán nadcházejících opatření, která v pondělí projedná vláda, a také dlouhodobý plán.

Vojtěch řekl, že po jednání centrálního řídícího týmu se on-line připojili zástupci odborného AntiCovid týmu koalice Spolu včetně Vlastimila Válka, který je kandidátem na ministra zdravotnictví za TOP 09. Jednání bylo podle Vojtěcha velmi korektní. Současné vedení ministerstva zdravotnictví i budoucí se podle Vojtěcha shodují na tom, že jediným řešením epidemie covidu-19 je očkování. Nezaznělo nic, co by to zpochybňovalo, poznamenal. "Věřím, že budoucí vláda bude mít očkování jako jednu ze zásadních priorit," uvedl.

Obě strany jsou podle Vojtěcha ve shodě také ve věci zapojení armády do systému Chytré karantény. Nynější dohoda, která má končit na konci listopadu, bude podle Vojtěcha prodloužena do konce ledna. Ministr předpokládá, že v té době už bude fungovat nová vláda, která pak rozhodne, jak se bude postupovat dál.

"Určitě jsme uvítali, že se na koordinaci trasování bude nadále až do ledna podílet armáda. Vítáme také, že nám ministr přislíbil to, že obdržíme plán nadcházejících opatření, se kterými se chystá jít na pondělní vládu. Vzhledem k vývoji epidemie chceme od ministerstva znát i dlouhodobý plán opatření. Ministr Vojtěch nám přislíbil, že jej obdržíme," uvedl v prohlášení AntiCovid tým.

Tématem dnešního jednání byla podle AntiCovid týmu také zásoba antigenních testů ve státních hmotných rezervách, které se používají pro testování ve školách. Hygienici plánují po 15. listopadu testovat ve školách jen žáky, kteří budou mít příznaky, a to přesnějšími PCR testy. Ministerstvo zdravotnictví také na pátečním jednání vlády navrhne, aby od 22. listopadu na hromadných akcích nad 1000 osob nebyly uznávány antigenní testy na covid-19, jen testy PCR, případně potvrzení o prodělané nákaze nebo očkování.

"Dlouhodobě voláme po tom, aby se zvyšovala dostupnost přesnějších PCR testů. Nicméně pro to je nutné, aby byly dostupné sedm dní v týdnu, v každém okrese a vyhodnocené v kratším časovém úseku. To je nutné pečlivě logisticky připravit," napsal AntiCovid tým. Skupina také požádala ministerstvo o analýzu právního postavení lékařů jiných oborů při léčbě covidu-19. Chce rovněž vědět, jaký pokyn dostala zdravotnická zařízení od ministerstva pro distribuci pacientů s covidem.