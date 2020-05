Zdravotnická zařízení patrně dostanou náhrady za výpadky příjmů

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Zdravotnická zařízení patrně dostanou náhrady za výpadek příjmů zhruba 30,5 miliardy korun, o něž přišly kvůli epidemii nového koronaviru. Sněmovní zdravotnický výbor dnes podpořil beze změn vládní návrh zákona, který to umožní. ČTK to sdělili členové Hana Aulická Jírovcová (KSČM) a Vít Kaňkovský (KDU-ČSL). Sněmovna by měla předlohu schvalovat na schůzi, která začne odpoledne.