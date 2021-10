Testy zdarma končí. Restaurace budou povinně kontrolovat očkování

Na tiskové konferenci ministr doplnil, že vláda také souhlasila s jeho návrhem, že se zkrátí doba platnosti negativního testu jako potvrzení o bezinfekčnosti. U testů PCR se platnost zkrátí ze sedmi dní na tři, u antigenních testů ze 72 hodin na 24 hodin. Doplnil, že očkovaní lidé si preventivní testy budou platit stejně jako neočkovaní. Ceny ale zůstanou podle něj dál zastropované na 814 korunách za PCR test a 201 korunách za antigenní test.

"Netýká se to testů, které indikuje lékař, které indikuje hygienická stanice v rámci kontaktů s pozitivním, tam bude samozřejmě úhrada dál zachována, ale týká se to testů, které jsou potřeba třeba po návštěvu restaurací, služeb, cestování a podobně," uvedl Vojtěch. Už při představení návrhu na zpoplatnění testů uvedl, že cílem je, aby se co nejvíc lidí nechalo očkovat. Testování stojí zdravotní pojišťovny zhruba dvě miliardy korun měsíčně.

Prokázat bezinfekčnost mohou lidé buď potvrzením o dokončeném očkování, dokladem o prodělání nákazy v posledních šesti měsících nebo negativním testem. Tato povinnost se od listopadu nebude dál vztahovat na děti do 12 let, dosud měly výjimku jen děti do šesti let a starší musely mít potvrzení o prodělání nemoci nebo negativní test. Očkování zatím pro děti v tomto věku není schváleno.

Ve školách nebo kroužcích se děti bezinfekčností prokazovat nemusí, povinná je ale například při návštěvě bazénu, kulturní či sportovní akce nebo při ubytování.

Už od pondělí 25. října ministerstvo zdravotnictví také umožní zkrátit si karanténu nařízenou po kontaktu s nakaženou osobou. Místo současných 14 dní ji bude možné opustit už po sedmi dnech, pokud člověk bude mít negativní PCR test.

Rozšíří se od pondělí také povinné zakrývání dýchacích cest. Nově bude třeba je nosit ve všech vnitřních prostorách včetně pracovišť. Výjimku budou mít podle Vojtěcha lidé, kteří sedí v kanceláři sami. Pokud je ale s nimi na pracovišť někdo další, respirátory budou muset mít, dodal ministr. Nutné jsou také na hromadných akcích bez ohledu na počet účastníků. Nyní je povinné nošení respirátorů například ve veřejné dopravě či obchodech.

Restauratéři budou od 1. listopadu kontrolovat bezinfekčnost hostů

Personál restaurací bude podle Vojtěcha muset od 1. listopadu kontrolovat u hostů doklad o bezinfekčnosti. Nebude to muset být hned u vchodu, bude to stačit ve chvíli, kdy se hosté usadí. Povinnost neplatí pro odběr jídla s sebou. Kontrolu nebudou muset provádět restauratéři v jídelních zónách v obchodních centrech. Opatření dnes schválila vláda, řekl Vojtěch na tiskové konferenci.

Personál restaurací či barů nebude podle Vojtěcha lidem, kteří nemají doklad o dokončeném očkování, v poslední době neprodělali nemoc covid-19 nebo nemají platný negativní test na koronavirus, moci povolit vstup nebo poskytnout službu. Znamená to podle něj pro podnikatele stravovacích zařízení určité nepohodlí, ale vzhledem k rychlejšímu šíření koronaviru je to nutné opatření, uvedl. Navíc podle něj funguje už v mnoha dalších zemích.

Nařízení není podle Vojtěcha nic nového. Bezinfekčnost musejí kontrolovat pořadatelé hromadných akcích či provozovatelé služeb. Pokud by některý zákazník odmítl doklad předložit, může to podle Vojtěcha řešit hygiena či policie.

Restauratér bude odpovědný za kontrolu dokladu. Host bude povinný certifikát předložit a bude ručit za to, že není falešný. Jinak by ho podle něj čekal postih.

Ve stravovacích provozech dosud stačilo mít vyvěšenou informaci, že obsloužen bude jen host, který splňuje bezinfekčnost.