Brdy lákají stále víc turistů, od ledna začne fungovat soukromá horská služba

Obec s 2600 obyvateli to velmi vítá, protože nemůže sehnat lékaře pro své obyvatele. Navíc chce zajistit rychlou pomoc turistům, kterých jezdí do CHKO čím dál víc.

ČTK to řekl starosta Jiří Hahner (ODS). "Horská služba Brdy, kterou založila skupina z Plzně, bude spolupracovat se Zdravotnickou záchrannou službou Plzeňského kraje (ZZS). Jedná s krajem, který jim přislíbil dotace, pokud budou dobře fungovat," uvedl. Také Strašice jsou za stejných podmínek ochotné službu finančně podpořit z rozpočtu. "V radě obce byla zatím té společnosti poskytnuta maximální podpora," uvedl. Bude těsně kooperovat se ZZS a připravuje další projekty pro region, třeba školení pro školy.

"Lékaři i sestry tam budou každý den po celý rok. Jejich prioritou jsou výjezdy do Brd. Budou na to vybaveni, včetně terénních vozidel, aby mohli zajet do oblasti, která je v zimě velmi těžce sjízdná," uvedl Hahner.

Ve Strašicích už je pouze praktická lékařka, která se blíží důchodovému věku. "Zubař, gynekolog a dětský doktor - to všechno u nás skončilo. Obec se lékaře snaží lákat, nabízí obecní byty a další benefity. "Ale zájem prostě není. Bojujeme s tím už čtyři nebo pět let," řekl.

Po startu horské záchranné služby by se podle něj měla zdravotní péče v lokalitě výrazně zlepšit. "Skupina, která bude u nás v nájmu, provozuje také nějaké ordinace ve větších městech, takže v rámci jejich služby nám nabízejí, že by třeba dopravovali pacienty k lékaři do města," uvedl.

Počty turistů v Brdech každý rok rostou. "Jsou a budou tam problémy. Dojezdová vzdálenost do Brd je, bohužel, více než půlhodinová, takže tohle (záchranná skupina přímo v centru Brd) by měl být velký přínos," řekl Hahner.

Horská služba bude vyjíždět také do středočeské části Brd. Nazvala se horskou službou, protože nejvyšší kopec Brd má 850 metrů. "Skoro dosahuje výšky takových hor, jako jsou v Jizerských nebo Lužických horách, takže se hrdě hlásím k horským celkům," dodal.

Kvůli bezpečnosti instaloval Plzeňský kraj v březnu ve své části Brd tři tzv. traumabody. Pokud se tam návštěvník zraní nebo ztratí, zmáčkne tlačítko, kterým přivolá pomoc. Jsou na křižovatkách hlavních cest. Pokud se osvědčí, přibudou další. CHKO Brdy, založená v lednu 2016, má rozlohu 345 kilometrů čtverečních.