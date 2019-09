Češi jsou nekompromisní. Frontu by už nestáli vůbec na nic

Vyplývá to z nového průzkumu agentury STEM/MARK pro hypermarket Globus. Oproti tomu současná mladší generace podle něj stání ve frontách odmítá jen ze 41 procent, stejné procento mladých také připouští, že i když si stání ve frontě neumí představit, mohou se s ním setkat, když budou chtít nějaké atraktivní zboží.

Před rokem 1989 lidé čekávali fronty na potraviny, elektroniku, textil i nábytek, tedy zboží, které bylo špatně dostupné. Zažily je téměř dvě třetiny oslovených respondentů starších 60 let. V průzkumu odpovídala tisícovka lidí ve věku 18 do 30 let, kteří se narodili po sametové revoluci, a také lidé nad 60 let věku, jež tehdejší nákupy zažili. Dvacet procent lidí, více ženy, zažilo fronty na hygienické zboží, muži pak častěji na elektroniku a spotřebiče.

Od sametové revoluce prošel český maloobchodní trh výraznou proměnou. Malé prodejny vystřídala velká obchodní centra, samozřejmostí se staly bezobslužné supermarkety a místo prodavaček za pultem si lidé vybírají zboží sami. V posledních letech nastoupily i nákupy po internetu, tržby e-shopů každoročně rostou dvojciferným tempem.

Současnou dostupnost kvalitního zboží vnímají pozitivněji spíše mladí do třiceti let. Tři čtvrtiny si podle průzkumu myslí, že výběr v obchodech je dostatečný. Starší generace je spokojena zhruba ze dvou třetin. Většina dnešních šedesátníků v průzkumu rovněž uvedla, že měla před revolucí zkušenosti s takzvaným podpultovým prodejem. Nakoupit si v prémiových obchodech, jakými byly Tuzex nebo Eso, mělo možnost 82 procent dotázaných.

Podle projektu Česko v datech se změnil trend spotřebitelských návštěv jednotlivých provozoven. Zatímco v roce 1997 nakupovalo 62 procent obyvatel ČR nejčastěji v malých prodejnách a 24 procent v supermarketech, o desetiletí později do malých prodejen zavítalo pouze 19 procent Čechů. Supermarkety pak klesly na 16 procent. Na přelomu tisíciletí začaly být "rájem konzumu" hypermarkety. Za posledních 30 let se také podle analytika UniCredit Bank Jiřího Poura mohli Češi dočkali relativního zlevňování zboží včetně potravin.