Téměř polovina Čechů si myslí, že svoboda slova se v Česku zhoršila

Tyto závěry vyplývají z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), které je součástí Sociologického ústavu Akademie věd ČR.

Podle výsledků, které CVVM zveřejnilo v pondělí, vnímá 44 procent Čechů situaci ohledně svobody slova jako dobrou, zatímco 22 procent ji hodnotí jako špatnou. Dále 37 procent respondentů uvedlo, že se situace za posledních deset let zhoršila.

Přibližně stejný počet lidí si myslí, že se nezměnila. Výzkumníci zjistili, že hodnocení stavu svobody slova se zlepšuje s rostoucím stupněm nejvyššího dosaženého vzdělání, se zvyšující se spokojeností s vlastním životem a se zvyšující se důvěrou v politické instituce.

Pokud jde o možnost občanů ovlivňovat veřejnou sféru, Češi se nejčastěji ztotožňují s názorem, že se mohou otevřeně vyjadřovat k problémům a nedostatkům ve společnosti. Tento názor zastává více než 70 procent dotázaných. Zároveň však většina respondentů uvedla, že si musí dávat pozor na své výroky, aby se nedostali do problémů s policií, zaměstnavatelem nebo s lidmi na sociálních sítích.

Přibližně tři pětiny českých občanů si myslí, že svoboda slova by měla být omezena v situacích, kdy projev podporuje a šíří nenávist vůči lidem na základě jejich rasy, etnika nebo náboženství.

Více než 40 procent lidí se domnívá, že je někdy nezbytné omezit svobodu projevu v zájmu bezpečnosti státu. Velká většina (85 procent) se však kategoricky staví proti tomu, aby měl zaměstnavatel právo postihovat své zaměstnance za jejich veřejné projevy nebo činy mimo práci.

Průzkum se uskutečnil od 15. března do 2. června a zapojilo se do něj 951 respondentů starších 15 let.