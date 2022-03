Česká muzea a další instituce nabídly uprchlíkům vstup zdarma

Ti, kteří už nemusejí zajišťovat základní existenční otázky, mohou přijít třeba do expozic Židovského muzea v Praze, na velkou výstavu o animovaném filmu v Pražské tržnici, podobné podmínky nabízejí i mimopražská muzea.

Židovské muzeum v Praze nabízí uprchlíkům volný vstup do svých expozic, tedy do Maiselovy, Španělské, Klausové a Pinkasovy synagogy a na Starý židovský hřbitov. Židovská obec v Praze nabízí volny vstup do Staronové synagogy.

"Jako instituce se snažíme pomáhat tam, kde je to možné skloubit s naší běžnou činností. S tím souvisí naše nabídka ukrajinským muzeím i uprchlíkům. Věřím, že právě jim v jejich nesmírně těžké situaci alespoň trochu ulehčíme, že návštěva v našem muzeu se pro ně, jak věřím, stane příslibem normálních časů v jejich vlasti oproštěné od ruské okupace," uvedl ředitel Žiidovského muzea Leo Pavlát.

Uprchlíkům zdarma zpřístupňují svou akci také pořadatelé výstavy Světy české animace v holešovické tržnici. "Umění animace není pouze pro ty nejmenší, ale i pro dospělé, kteří si mohou nejrůznější techniky na místě vyzkoušet a na chvíli zapomenout na události, které otřásly jejich životy. Zvlášť děti nerozumějí světu dospělých a chtějí si hrát, proč jim to nedopřát," uvedla za organizátory výstavy Janka Kellerová. K dispozici jsou také dílny, které se konají pod záštitou lektorů každou sobotu a neděli od 13:00 do 16:00.

Veškeré aktivity českých muzeí, které se vztahují k pomoci Ukrajině a uprchlíkům, chce sdružovat Asociace muzeí a galerií ČR na svém webu. Prezentují se tam akce pro veřejnost, které směřují k humanitární pomoci, i nabídky muzejních programů vytvořených speciálně pro ukrajinské uprchlíky. Za symbolickou cenu nebo zdarma například na zvláštním odkaze nabízejí vstup mnohé brněnské instituce od památek přes knihovny, divadla až po zoo. Volný vstup dětem a ženám z Ukrajiny nabízí také třeba plzeňské Muzeum loutek.